"Nakazali" Trumpowi zakończenie wojny z Iranem

Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu. Wcześniej uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Głosowanie ma znaczenie głównie symboliczne.
Za rezolucją nakazującą prezydentowi „wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu”, nie licząc potrzebnych do samoobrony, zagłosowało 50 senatorów, w tym wszyscy Demokraci z wyjątkiem jednego oraz czworo Republikanów. Na początku czerwca tę samą uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu.
W praktyce głosowanie ma znaczenie symboliczne. Biały Dom uznaje War Powers Resolution z 1973 r., która jest podstawą obecnej uchwały, za niekonstytucyjną. Ponadto przegłosowano ją już po zawarciu przez prezydenta Donalda Trumpa wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem oraz zniesieniu blokady irańskich portów, co uznaje się za akt wojny.
„Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi”
Mimo to współautor rezolucji senator Demokratów Tim Kaine twierdził w Senacie, że uchwała nie straciła na znaczeniu, bo Trump może w każdej chwili wznowić wojnę, czym groził kilkukrotnie w ciągu ostatnich dni.
Wycofaliśmy się z najbardziej aktywnej fazy wojny i to idealny moment, aby Kongres zadał sobie pytanie »Jaki powinien być następny rozdział?« zamiast pozwolić, by jeden człowiek podjął tę decyzję
— powiedział Kaine.
Republikański szef komisji spraw zagranicznych Jim Risch ocenił, że głosowanie nie będzie miało praktycznego znaczenia.
Cokolwiek się stanie, nie będzie rodzić to żadnych skutków. Prezydent nie zwróci na to żadnej uwagi
— powiedział Risch, cytowany przez „New York Timesa”.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763402-nakazali-trumpowi-zakonczenie-wojny-z-iranem
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