Czerwony alert we Włoszech! Rekordowe upały paraliżują miasta

  • Świat
  • opublikowano:
Najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązuje w 12 włoskich miastach / autor: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Najwyższy stopień alertu z powodu upałów obowiązuje w 12 włoskich miastach / autor: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje w poniedziałek najwyższy stopień alertu z powodu upałów. W kolejnych dniach stan alarmu, wprowadzany przez Ministerstwo Zdrowia, będzie rozszerzany.

Czerwony stopień alertu z powodu temperatur sięgających 39 stopni resort zdrowia wprowadził w miastach na północy i w centrum Włoch: w Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Mediolanie, Pescarze, Perugii, Rieti, Rzymie, Turynie i Weronie.

We wtorek liczba tych miast wzrośnie do 15, bo dołączą do nich Ankona, Wenecja i Viterbo.

Czerwony alert przez upały

W środę czerwony alert będzie obowiązywał w 16 z 27 monitorowanych przez Ministerstwo Zdrowia miast. Ogłoszenie najwyższego alarmu oznacza, że upały stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla osób chorych i starszych.

Resort apeluje o unikanie wychodzenia w godzinach 11-18, a także picia alkoholu i napojów z kofeiną oraz o rezygnację z aktywności fizycznej w najgorętszej porze dnia. Rekomenduje picie dużych ilości wody i przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.

O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portach społecznościowych przydatne rady i informacje.

Czytaj także

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych