Czerwony alert we Włoszech! Rekordowe upały paraliżują miasta

W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji, obowiązuje w poniedziałek najwyższy stopień alertu z powodu upałów. W kolejnych dniach stan alarmu, wprowadzany przez Ministerstwo Zdrowia, będzie rozszerzany.
Czerwony stopień alertu z powodu temperatur sięgających 39 stopni resort zdrowia wprowadził w miastach na północy i w centrum Włoch: w Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Frosinone, Mediolanie, Pescarze, Perugii, Rieti, Rzymie, Turynie i Weronie.
We wtorek liczba tych miast wzrośnie do 15, bo dołączą do nich Ankona, Wenecja i Viterbo.
Czerwony alert przez upały
W środę czerwony alert będzie obowiązywał w 16 z 27 monitorowanych przez Ministerstwo Zdrowia miast. Ogłoszenie najwyższego alarmu oznacza, że upały stanowią zagrożenie dla całej populacji, nie tylko dla osób chorych i starszych.
Resort apeluje o unikanie wychodzenia w godzinach 11-18, a także picia alkoholu i napojów z kofeiną oraz o rezygnację z aktywności fizycznej w najgorętszej porze dnia. Rekomenduje picie dużych ilości wody i przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach.
O ostrożność apeluje do tysięcy polskich turystów ambasada RP we Włoszech, która publikuje na portach społecznościowych przydatne rady i informacje.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763280-czerwony-alert-we-wloszech-rekordowe-upaly-paralizuja-miasta
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