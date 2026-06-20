Ekstremalne starcie mas powietrza! Cała Polska w alertach

Wschód Polski pozostaje w zasięgu ciepłego, polarnego powietrza, podczas gdy nad resztę kraju napływa gorąca masa zwrotnikowa, co tworzy idealne warunki do dynamicznych zjawisk pogodowych. W związku z tym IMGW ogłosił alerty II stopnia przed burzami dla 10 województw, a w 15 regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dodatkowo RCB wydało ogólnokrajowy alert dotyczący intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i burz.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu europejskiego znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Krańce północne oraz częściowo obszary nadbałtyckie są pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Islandii, z którym związane będą fronty atmosferyczne i linie zbieżności.
Wschodnia i południowa część kraju jest pod wpływem wieloośrodkowego wyżu z centrami nad południową Europą i zachodnią Białorusią, pozostałe rejony kraju znajdują się w zasięgu zatoki związanej z niżem nad Islandią i w strefie linii zbieżności. Wschodnie krańce kraju pozostają w ciepłym polarnym morskim powietrzu, nad pozostały obszar napływa gorąca zwrotnikowa masa powietrza.
Pogoda na dziś
W sobotę we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Suma opadów w czasie burz od 30 mm do 40 mm, miejscami na zachodzie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na Helu, około 31 st. C w centrum, do 35 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego i południowego. W czasie burz w porywach do 90 km/h, a na północnym zachodzie do 100 km/h.
W nocy z soboty na niedzielę na południowym wschodzie i nad ranem na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm, w pasie od Wielkopolski przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę po Śląsk i Małopolskę do 35 mm. Temperatura minimalna od 15 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat oraz 16-19 st. C na pozostałym obszarze kraju; cieplej, do 20 st. C, na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wschodzie kraju południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 70 km/h, na Pomorzu do 80 km/h.
Alerty burzowe
IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm, oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.
Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej w sobotę o godz. 14. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.
Uwaga na upały!
Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw z wyjątkiem woj. podlaskiego. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C.
Alert RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski.
Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni
— wskazano.
Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Pogoda na jutro
W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie małe. Przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 25 mm, na południu i południowym wschodzie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 19-20 st. C na wybrzeżu oraz 27-32 st. C na przeważającym obszarze kraju do 33 st. C na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz w porywach do 80 km/h.
470 interwencji strażaków
Do sobotniego poranka strażacy w Wielkopolsce interweniowali ponad 470 razy w związku z burzami, jakie wystąpiły w regionie. W wyniku nawałnic ranna została jedna osoba - w Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo.
Rzecznik prasowy wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz przekazał, że do soboty do godz. 8 strażacy otrzymali ponad 470 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: kościańskim, nowotomyskim, leszczyńskim oraz poznańskim.
Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i powalonych przez wichury drzew oraz — w mniejszym stopniu — zalanych budynków.
W czasie burz ranna została jedna osoba. W Lesznie na ul. Grunwaldzkiej na nastolatka przewróciło się powalone przez wiatr drzewo - poszkodowany doznał otwartego złamania nogi.
Z kolei w powiecie kościańskim powalone drzewo uderzyło w samochód, kobieta podróżująca autem nie została ranna.
PAP/FB/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/763090-ekstremalne-starcie-mas-powietrza-cala-polska-w-alertach
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