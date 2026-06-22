Starmer podjął decyzję! Będzie zmiana przy Downing Street 10

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział na Downing Street, że zrezygnuje ze stanowiska! Co z Partią Pracą i obowiązkami szefa rządu? Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie.
Moje ugrupowanie pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością
— powiedział Starmer. Zapewnił, że wszystkie jego decyzje były podyktowane przede wszystkim dobrem kraju.
To dlatego zrezygnuję z bycia liderem Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z Jego Królewską Mością (Karolem III), by poinformować go o tej decyzji
— dodał.
Polityk przekazał, że pozostanie na stanowiskach szefa rządu i partii do czasu, aż partia wybierze jego następcę. Jak powiedział, powinno to stać się najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych.
Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzini
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763232-starmer-podjal-decyzje-bedzie-zmiana-przy-downing-street-10
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