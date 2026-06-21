Zwrot ws. negocjacji pokojowych! Co zrobiła delegacja Iranu?

  • Świat
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autor: PAP/EPA/FABRICE COFFRINI/POOL
autor: PAP/EPA/FABRICE COFFRINI/POOL

Delegacja Iranu opuściła miejsce rozmów z przedstawicielami USA, które odbywały się w niedzielę w szwajcarskim kurorcie Buergenstock po tym, jak amerykański prezydent Donald Trump opublikował wpis, w który zagroził wznowieniem ataków na Iran - podała irańska agencja IRNA, cytowana przez AFP.

Delegacja Islamskiej Republiki Iranu opuściła budynek, gdzie odbywały się negocjacje

— powiadomiła IRNA, zaznaczając, że rozmowy, w których mediatorami są przedstawiciele Pakistanu i Kataru, „weszły w trudną fazę po 80 minutach, kiedy rozmowy przerwał obraźliwy wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych”.

Jednocześnie AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne, podała, że irańska delegacja pozostaje zaangażowana w negocjacje.

Delegacja irańska pozostaje zaangażowana w rozmowy i nie zakomunikowała mediatorom intencji ich opuszczenia

— powiedziało źródło, chcące zachować anonimowość.

Groźba Trumpa

Wcześniej w niedzielę prezydent Trump zagroził, że powróci do ataków na Iran, jeśli kraj ten nie powstrzyma libańskiego Hezbollahu w jego wojnie z Izraelem. Groźba została wystosowana, kiedy w Szwajcarii trwało spotkanie delegacji USA i Iranu. Delegacjami kierują wiceprezydent J.D. Vance i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

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tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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