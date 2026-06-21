Rekordowe tłumy we Włoszech! Te miasta pękają w szwach

Rimini, Wenecja i Bolzano to włoskie miasta najbardziej narażone na ryzyko zjawiska tzw. nadmiernej turystyki w sezonie letnim - wynika z raportu, opracowanego przez instytut naukowo-badawczy Demoskopika.
Instytut, zajmujący się badaniami rynku i opinii publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, opracował ten ranking na podstawie liczby turystów na kilometr kwadratowy powierzchni miast oraz w porównaniu z liczbą mieszkańców.
W trzech miastach drugi rok z rzędu wskaźnik ten osiąga rekordowe rozmiary
— zaznaczono w raporcie.
17 tysięcy turystów na kilometr kwadratowy
Na czele tego rankingu jest Rimini nad Adriatykiem, uważane za stolicę włoskich wakacji. Tam na kilometr kwadratowy przypada 17 tysięcy turystów. To, jak się zauważa, bardzo wysoka liczba w mieście, które ma 300 tysięcy stałych mieszkańców.
Na drugim miejscu jest oblegana przez miliony turystów z całego świata Wenecja, gdzie notuje się 16 tysięcy turystów na kilometr kwadratowy.
Na trzecim miejscu umieszczono alpejskie Bolzano, co uznano za dużą niespodziankę tej klasyfikacji. Tam na jednego mieszkańca przypada 69 turystów.
Włoski dziennik „Il Messaggero”, który przytoczył te dane, zaznaczył, że ich publikacja zbiega się z propozycją nowego burmistrza Wenecji Simone Venturiniego, by opłatę za wstęp do miasta dla turystów, którzy nie zatrzymują się tam na nocleg, podnieść z obecnej sumy 5-10 euro w zależności od daty rejestracji do 30-50 euro od osoby.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763193-rekordowe-tlumy-we-wloszech-te-miasta-pekaja-w-szwach
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