Mieli chronić Europę, są "hostessą" migrantów? Mocne oskarżenia

Przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella powiedział w rozmowie z PAP, że Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) stała się przez brak jasnych poleceń hostessą powitalną dla nielegalnej imigracji.
Francuski polityk prawicy i lider Zjednoczenia Narodowego typowany na jednego z najpoważniejszych kandydatów w wyścigu o prezydenturę w czwartek i piątek był w Polsce, gdzie spotkał się z politykami Konfederacji. Członkowie kierowanego przez niego i założonego przez rodzinę Le Pen ugrupowania zasiadają w Parlamencie Europejskim z członkami Ruchu Narodowego w grupie Patrioci za Europą.
W piątek, po obejrzeniu zapory na granicy polsko-białoruskiej, odwiedził Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku. Zapytany przez PAP o to, co jego zdaniem powinna zrobić Francja, aby przeciwdziałać wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję, odpowiedział, że Paryż powinien się skupić na obronie granic.
Myślę, że Francja poprzez m.in. środki przekazywane co roku Unii Europejskiej, nie stawia wystarczająco stanowczych warunków. Prawdą jest, że Frontex przez brak jasnych poleceń dotyczących ochrony granicy, stał się hostessą powitalną dla nielegalnej migracji, która ma zakaz przeprowadzania push backów
— ocenił Bardella.
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„Wznowienie kontroli granicznych”
Przewodniczący RN zadeklarował, że jego ugrupowanie chce, aby „Frontex mógł przeprowadzać push backi, czyli zawracać migrantów, którzy przybywają do bram Europy”.
Powinniśmy móc zrealizować zasadę podwójnej granicy, czyli dać możliwość państwom członkowskim na wznowienie kontroli granicznych, co z resztą zrobiły polskie władze na granicy z Litwą
— powiedział.
Jego zdaniem Francja powinna wprowadzić kontrolę na granicy z Włochami. Według Bardelli jest to jedna z dróg migracyjnych, przez którą imigranci przybywają na francuskie terytorium.
Powinniśmy także pozwolić Frontexowi na odegranie swojej roli. Komisja Europejska nie postrzega imigracji jako problemu, ale jako projekt
— podkreślił.
Prezydencka kampania we Francji
We Francji rozpoczęła się już kampania wyborcza, której zwieńczeniem będą wybory prezydenckie w 2027 roku. Obecnie w rankingach prowadzą politycy Zjednoczenia Narodowego. Bez względu na to, czy w wyborach wystartuje Bardella, czy historyczna liderka partii - Marine Le Pen, każde z nich może liczyć, według obecnych sondaży, na ponad 30 proc. głosów. Start Le Pen jest zależny od wyroku sądu, który ma zostać ogłoszony już 7 lipca bieżącego roku.
Centrowi politycy, a zarazem byli premierzy, Gabriel Attal i Edouard Philippe mają poparcie, które oscyluje między 14 i 15 proc. dla tego pierwszego, a 17 i 19 proc. dla tego drugiego. Po drugiej stronie sceny politycznej przywódca skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon uzyskuje w sondażach około 15 proc. głosów.
Frontex
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex jako jedna z niezależnych agencji Unii Europejskiej została utworzona pod koniec 2004 r., a swoją siedzibę ma w Warszawie. Do jej zadań należy m.in. koordynowanie współpracy między państwami członkowskimi w zarzadzaniu granicami zewnętrznymi, wspomaganie państw w szkoleniach krajowych funkcjonariuszy granicznych czy udzielanie państwom wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących odsyłania migrantów. Od stycznia 2015 r. do maja 2022 r. dyrektorem wykonawczym Frontexu był Fabrice Leggeri, który podał się do dymisji po publikacji raportu Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), zgodnie z którym Francuz był odpowiedzialny za nieprawidłowości w zarządzaniu instytucją i błędną polityką kadrowa. Największym zarzutem wystosowanym przez OLAF była odpowiedzialność Leggeriego za tuszowanie siłowego odsyłania migrantów z Grecji do Turcji. Po dymisji Leggeri uzyskał mandat europosła w 2024 r. z ramienia partii Bardelli - Zjednoczenia Narodowego. Leggeri towarzyszył Bardelli podczas wizyty w Polsce, w tym na granicy polsko-białoruskiej.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763172-mieli-chronic-europe-sa-hostessa-migrantow-mocne-oskarzenia
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