Chaos na ulicach Chicago! Kilka osób zginęło w strzelaninach

Od piątkowego popołudnia w wyniku strzelanin na terenie Chicago zginęło co najmniej 6 osób, a 28 zostało rannych. W sobotę poinformowała o tym m.in. stacja CBS News.
Wśród poszkodowanych znalazło się 12 osób rannych podczas masowej strzelaniny w dzielnicy Roseland na południu miasta (South Side). Według lokalnej policji, na którą powołują się media, w nocy z piątku na sobotę zgromadził się tam tłum ludzi. W pewnym momencie obok przejechał SUV, z którego padły strzały.
W sobotę wieczorem obrażeń doznał m.in. 15-latek. Tego samego dnia ranny został również 20-latek, którego przewieziono do szpitala w ciężkim stanie.
Strzelaniny zbiegły się z federalnym świętem Juneteenth, upamiętniającym dzień 19 czerwca 1865 roku, kiedy to generał armii unijnej Gordon Granger ogłosił w Teksasie zniesienie niewolnictwa. Miało to miejsce 2,5 roku po podpisaniu przez prezydenta Abrahama Lincolna Proklamacji Emancypacji. Święto to jest nazywane „drugim Dniem Niepodległości USA”.
Otwarcie instytucji Obamy
W piątek w Chicago otwarte zostało Centrum Prezydenckie Baracka Obamy. Władze miejskie chciały połączyć narrację o prawach obywatelskich z dziedzictwem pierwszego czarnoskórego prezydenta USA.
W następstwie strzelaniny burmistrz Chicago Brandon Johnson poinformował o powołaniu punktu doraźnej pomocy w Roseland. Wsparcia poszkodowanym udzielają też przedstawiciele miejskiego programu reagowania kryzysowego.
Wieczór, który miał być czasem świętowania i wspólnotowej refleksji z okazji Juneteenth, został brutalnie przerwany przez przerażający akt przemocy. W naszym mieście nie ma miejsca na przemoc, a sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności
— zapowiedział Johnson, cytowany przez „Chicago Sun-Times”.
Polonia w Chicago
Chicago to największe skupisko Polonii w USA. Ponad 7 proc. mieszkańców miasta deklaruje polskie pochodzenie. Na obszarze całej metropolii według danych spisowych mieszka 133 tys. Polaków, którzy są trzecią najliczniejszą grupą narodowościową po Niemcach i Irlandczykach.
Historycznie Polonia mieszka na północnym zachodzie miasta (Jefferson Park, Portage Park, Norridge). Weekendowe strzelaniny wydarzyły się w południowej części – South Side.
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763156-chaos-na-ulicach-chicago-kilka-osob-zginelo-w-strzelaninach
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