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Tak dziś wygląda Budapeszt. Nie do pomyślenia za rządów Orbana!

  • Świat
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Budapeszt / autor: Fratria/X
Budapeszt / autor: Fratria/X

Bardzo szybko zmieniają się Węgry po odsunięciu Viktora Orbana od władzy. To, co było niemożliwe w czasach rządu Fideszu, dzisiaj ma miejsce. I tak na jednym z głównych mostów w Budapeszcie - moście królowej Elżbiety - zawisły flagi LGBT - „Dumy Postępu”.

Flagi na moście to element przygotowań do przyszłotygodniowego Marszu Równości, który odbędzie się w stolicy Węgier. Mieszkańcy Budapesztu mają być wściekli na to, że most został w ten sposób „udekorowany”. Nikt ich nie pytał o zdanie.

W sieci pojawiają się głosy, które wskazują, że stolica Węgier nie należy tylko i wyłącznie do jednej grupy społecznej, ale do wszystkich. Mieszkańcy Budapesztu wskazują, że władze miasta powinny zająć się pilniejszymi problemami.

Już widać, w którym kierunku będą szły Węgry po tym, jak odsunieto od władzy Viktora Orbana…

Wybory mają konsekwencje

— napisał Rod Dreher.

kk/internetfigyelo.com/Énbudapestem/magyarnemzet.hu

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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