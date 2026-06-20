Tak dziś wygląda Budapeszt. Nie do pomyślenia za rządów Orbana!

Bardzo szybko zmieniają się Węgry po odsunięciu Viktora Orbana od władzy. To, co było niemożliwe w czasach rządu Fideszu, dzisiaj ma miejsce. I tak na jednym z głównych mostów w Budapeszcie - moście królowej Elżbiety - zawisły flagi LGBT - „Dumy Postępu”.
Flagi na moście to element przygotowań do przyszłotygodniowego Marszu Równości, który odbędzie się w stolicy Węgier. Mieszkańcy Budapesztu mają być wściekli na to, że most został w ten sposób „udekorowany”. Nikt ich nie pytał o zdanie.
W sieci pojawiają się głosy, które wskazują, że stolica Węgier nie należy tylko i wyłącznie do jednej grupy społecznej, ale do wszystkich. Mieszkańcy Budapesztu wskazują, że władze miasta powinny zająć się pilniejszymi problemami.
Już widać, w którym kierunku będą szły Węgry po tym, jak odsunieto od władzy Viktora Orbana…
Wybory mają konsekwencje
— napisał Rod Dreher.
kk/internetfigyelo.com/Énbudapestem/magyarnemzet.hu
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763146-tak-dzis-wyglada-budapeszt-nie-do-pomyslenia-za-rzadow-orbana
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