Niepokojące wieści z Bliskiego Wschodu! Benzyna nie stanieje?

  • Świat
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Sytuacja w cieśninie Ormuz / autor: NASA via Picryl.com
Sytuacja w cieśninie Ormuz / autor: NASA via Picryl.com

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) powiadomił, że cieśnina Ormuz jest teraz zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne.

W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu.

Wcześniej informację o zamknięciu cieśniny Ormuz podała agencja Mehr, powołując się na irański Sztab Generalny.

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as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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