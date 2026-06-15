Prezydent USA Donald Trump oświadczył po przybyciu do francuskiego Evian-les-Bains na szczyt G7, że cieśnina Ormuz zostanie całkowicie otwarta w piątek. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany po piątku.
Wypowiadając się w Evian-les-Bains na spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Trump powiedział, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta; zapewnił następnie, że będzie „całkowicie otwarta w piątek”. Zapytany o to, kiedy tekst porozumienia z Iranem zostanie upubliczniony odparł, że będzie to „prawdopodobnie wkrótce” i że nastąpi to zapewne po piątku.
Macron podkreślił, że porozumienie z Iranem jest bardzo ważne, bowiem „otworzy na nowo cieśninę Ormuz i zapewni pokój w Libanie”. Zapewnił, że Francja jest gotowa wesprzeć to porozumienie.
Trump ocenił jednak, że Stany Zjednoczone nie będą potrzebowały „wiele pomocy” ze strony innych państw w kwestii Ormuzu, ponieważ cieśnina będzie otwarta. Dodał zarazem, że „nie jest złym pomysłem”, by pojawiły się okręty dwóch czy kilku krajów, ponieważ „nigdy nie wiadomo, co się wydarzy”.
Trump uznał za „bardzo dobrą” rozmowę telefoniczną, którą odbył dzień wcześniej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak również rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.
Myślę, że możemy coś tutaj zrobić, naprawdę tak sądzę, myślę, że obaj są otwarci
— mówił Trump. Amerykański prezydent wypowiadał się w przeddzień sesji G7 na temat Ukrainy, na której, we wtorek, obecny będzie Zełenski.
Kiedy będą opublikowane szczegóły porozumienia?
Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powiedział, że wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez prezydenta Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance’a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni i jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego br. wojny na Bliskim Wschodzie.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762734-wiemy-kiedy-ma-zostac-odblokowana-ciesnina-ormuz
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