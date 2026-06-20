„Polska jest również jedną z bram do Unii Europejskiej, a zatem częścią naszego losu, część naszej przyszłości rozgrywa się tutaj w Europie. Ważne jest, aby pomagać i wspierać Polskę w kontrolowaniu jej granic, ponieważ Polska stoi w obliczu wielowymiarowego zagrożenia takiego jak Rosja oraz podmiotów takich jak Białoruś, które od 2021 roku wykorzystują granice do wywierania presji, a w szczególności presji migracyjnej na wasz kraj. Dlatego jesteśmy niezwykle uważni i czujni. Jesteśmy także niezwykle zaangażowani w przyjaźń, która nas łączy z Polską, ponieważ wiemy, że nasze własne bezpieczeństwo również od tego zależy” - powiedział przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Jordan Bardella na antenie Telewizji wPolsce24.
Marine Le Pen czy Jordan Bardella? Kto wystartuje w wyborach prezydenckich we Francji w 2027 roku?…
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