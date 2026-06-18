Poważny konflikt dyplomatów! Starcie szefów MSZ UE i Izraela

Szef MSZ Izraela Gideon Saar oświadczył w czwartek, że zrywa stosunki z szefową dyplomacji UE Kają Kallas z powodu jej wypowiedzi, w których miała porównać Izrael z RPA. Kallas odparła, że „dialog stanowi fundament dyplomacji” lecz Saar podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję.
Zrywając stosunki z Kallas Saar zareagował na doniesienia mediów, informujące, że podczas zamkniętych spotkań w Meksyku porównała ona państwo żydowskie do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. Ocenił, że Kallas od pewnego czasu zachowuje się w sposób „obsesyjny i całkowicie bezwstydny” wobec Państwa Izrael i zapowiedział, że „zrywa wszelkie kontakty” z polityczką, dopóki nie wycofa ona z „oszczerstwa, które skierowała pod adresem jedynego na świecie państwa żydowskiego, będącego jednocześnie jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie”.
„Pokój na Bliskim Wschodzie”
W odpowiedzi Kallas zapewniła, że UE dąży do utrzymywania konstruktywnych stosunków z Izraelem, co nie zmienia faktu, że opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym konfliktu między Izraelem a Palestyną.
Rozwiązanie oparte na koncepcji dwóch państw pozostaje jedyną realną drogą, aby zaprowadzić pokój na Bliskim Wschodzie
— zaznaczyła, dodając, że UE potępia nielegalne izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu, które utrudniają osiągnięcie pokoju.
„To mówi samo za siebie”
Z całym szacunkiem, nawet w swoich wypowiedziach powstrzymuje się Pani od zaprzeczania lub potępiania tego, co zostało Pani przypisane i opublikowane publicznie. To mówi samo za siebie
— napisał na X izraelski minister, dodając, że o ile wie, przypisywane Kallas stwierdzenia dotyczące „apartheidu” nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.
Sprawa jest prosta: jeśli rzeczywiście wygłosiła Pani te obrzydliwe i zniesławiające stwierdzenia, proszę je podtrzymać. Jeśli ich Pani nie wygłosiła, proszę im zaprzeczyć. Dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, moja decyzja pozostanie niezmieniona
— zakończył.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762944-powazny-konflikt-dyplomatow-starcie-szefow-msz-ue-i-izraela
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