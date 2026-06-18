Kraj na skraju paraliżu! Francja mierzy się ze skutkami pogody

We Francji na skutek kolejnej w ostatnich tygodniach fali upałów koleje SNCF odwołały 71 pociągów na najbliższe dni. W niektórych szkołach skrócono lekcje. Wysokie temperatury ogarnęły centralną część kraju, w tym region paryski. W niedzielę i poniedziałek mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza.
Już w środę termometry pokazały ponad 37 st. C w departamentach: Drome (południowy wschód) i Tarn (w regionie Oksytanii, na południu). W czwartek dla 26 departamentów (a więc około jednej czwartej w kraju), leżących w centrum i na wschodzie, ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy, od którego wyższy jest tylko alert czerwony.
Koleje państwowe (SNCF) odwołały łącznie 71 pociągów, by zapobiec potencjalnym awariom klimatyzacji. Są to połączenia Intercites pomiędzy dużymi miastami, m.in. Paryżem i Tuluzą oraz Bordeaux i Marsylią.
Po raz kolejny przed dylematem, czy zamykać szkoły, stanęli merowie, do których należą takie decyzje. W Paryżu niektóre szkoły zapowiedziały, że skrócą lekcje w czwartek i piątek. W trudnej sytuacji są maturzyści, zdający jeszcze egzaminy ustne i zawodowe. Minister edukacji Edouard Geffray poinformował we wtorek, że w niektórych miejscowościach egzaminy ustne mogą zostać odroczone.
Szczyt upałów
Jak zapowiedział urząd meteorologiczny Meteo France, szczyt upałów prognozowany jest na niedzielę bądź poniedziałek. Najgoręcej będzie w regionach w środkowo-zachodniej części kraju, a także w stołecznym regionie Ile-de-France - może być to nawet 40 stopni Celsjusza.
Obecna fala upałów jest drugą tej wiosny, pierwsza nadeszła - nietypowo - już w maju. Wówczas rząd Francji był bardzo krytykowany przez opozycję, która zarzuciła mu, że nie jest przygotowany na takie problemy i reaguje z opóźnieniem. W minioną środę ministrowie ds. mieszkalnictwa i transformacji ekologicznej: Vincent Jeanbrun i Monique Barbut wystąpili publicznie, by przedstawić krajowy plan dotyczący przystosowania do zmian klimatu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762942-kraj-na-skraju-paralizu-francja-mierzy-sie-ze-skutkami-pogody
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