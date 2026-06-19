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Trudne wyznanie Clarksona. Gwiazdor jest bardzo poważnie chory

  • Świat
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autor: desertdingo, CC0, via Wikimedia Commons
autor: desertdingo, CC0, via Wikimedia Commons

W finałowych odcinkach piątego sezonu „Farmy Clarksona”, gwiazdor programu Jeremy Clarkson, poinformował, że zmaga się z agresywnym nowotworem.

Jeremy Clarkson opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o nadchodzących odcinkach „Farmy Clarksona”.

Zwykle staramy się, aby ten program był sielski, urokliwy i pogodny. Jednak dwa ostatnie odcinki, które pojawią się dziś w środku nocy, nie są takimi odcinkami. Są trudne do oglądania. Naprawdę, naprawdę trudne

— powiedział.

Clarkson o nowotworze

Druzgocące informacje zostały przekazane w finałowych odcinkach piątego sezonu programu byłego gwiazdora „Top Gear”.

Clarkson ujawnił w rozmowie z współpracownikami, że choruje na raka prostaty.

Miałem wykonaną biopsję i okazało się, że to agresywny rak, ale w naprawdę wczesnym stadium

— powiedział.

Dodał, że powinien wrócić do zdrowia, ale przez pewien czas nie będzie mógł pracować. Clarkson został również pokazany jak leży w szpitalnym łóżku. Powiedział, że leczenie nie do końca przebiegło zgodnie z planem i jeżeli nie przyniesie pozytywnych rezultatów, to widzowie nie zobaczą go w szóstym sezonie programu.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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