Trudne wyznanie Clarksona. Gwiazdor jest bardzo poważnie chory

W finałowych odcinkach piątego sezonu „Farmy Clarksona”, gwiazdor programu Jeremy Clarkson, poinformował, że zmaga się z agresywnym nowotworem.
Jeremy Clarkson opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym poinformował o nadchodzących odcinkach „Farmy Clarksona”.
Zwykle staramy się, aby ten program był sielski, urokliwy i pogodny. Jednak dwa ostatnie odcinki, które pojawią się dziś w środku nocy, nie są takimi odcinkami. Są trudne do oglądania. Naprawdę, naprawdę trudne
— powiedział.
Clarkson o nowotworze
Druzgocące informacje zostały przekazane w finałowych odcinkach piątego sezonu programu byłego gwiazdora „Top Gear”.
Clarkson ujawnił w rozmowie z współpracownikami, że choruje na raka prostaty.
Miałem wykonaną biopsję i okazało się, że to agresywny rak, ale w naprawdę wczesnym stadium
— powiedział.
Dodał, że powinien wrócić do zdrowia, ale przez pewien czas nie będzie mógł pracować. Clarkson został również pokazany jak leży w szpitalnym łóżku. Powiedział, że leczenie nie do końca przebiegło zgodnie z planem i jeżeli nie przyniesie pozytywnych rezultatów, to widzowie nie zobaczą go w szóstym sezonie programu.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762935-trudne-wyznanie-clarksona-gwiazdor-jest-bardzo-powaznie-chory
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.