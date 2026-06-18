(Nie)wiesz, co jesz? W PE zapadła decyzja ws. żywności!

W Parlamencie Europejskim doszło do zatwierdzenia zmian w przepisach, które dotyczą modyfikowanej genetycznie żywności. Część produktów będzie mogła trafić do sprzedaży w sklepach bez specjalnego oznakowania.
Jak podaje portal dw.com, Parlament Europejski zatwierdził zmiany w przepisach dotyczących żywności powstającej z wykorzystaniem nowych technik genomowych (NGT). Produkty uznane za efekt niewielkich modyfikacji genetycznych (NGT1) będą mogły trafić na półki sklepowe bez specjalnego oznakowania i dodatkowych procedur, tak jak pasze.
Zwolennicy rozwiązania podkreślają, że nowe regulacje mogą przyspieszyć rozwój bardziej odpornych na zmiany klimatu odmian roślin (argumentują większymi plonami i lepszymi wartościami odżywczymi). Jednocześnie podkreślono, że standardy bezpieczeństwa pozostają bez zmian, a całkowicie niekontrolowane rośliny modyfikowane genetycznie nadal nie będą dopuszczane do obrotu. Nowe przepisy, wcześniej zaakceptowane przez państwa UE, mają wejść w życie najprawdopodobniej w połowie 2028 roku.
Spór o patenty i oznakowanie produktów
Większe ingerencje w materiał genetyczny roślin (NGT2), w tym wprowadzanie genów pochodzących z innych gatunków, nadal będą podlegały rygorystycznym procedurom oceny i kontroli.
Krytycy zmian wskazują jednak, że ograniczenie obowiązku oznakowania może utrudnić konsumentom świadomy wybór, a szersze wykorzystanie modyfikacji genetycznych może wpłynąć na rolnictwo i środowisko.
Kontrowersje budzi także możliwość patentowania genetycznie modyfikowanych nasion. Przeciwnicy ostrzegają, że nowe regulacje mogą zwiększyć wpływy największych koncernów kosztem mniejszych hodowców i rolników oraz prowadzić do stopniowej prywatyzacji zasobów genetycznych.
xyz/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762930-niewiesz-co-jesz-w-pe-zapadla-decyzja-ws-zywnosci
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