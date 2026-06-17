Podwójny atak na galę Trumpa? FBI ujawnia kulisy udaremnionego zamachu

  • Świat
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Donald Trump i Melania Trump / autor: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
Donald Trump i Melania Trump / autor: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Pięć osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, zostało aresztowanych. Jak podał portal Fox News, „z rozmów na Signalu wynika, że 23 osoby rozmawiały o działaniach przedoperacyjnych”. Szef FBI Kash Patel ogłosił, że jego służba udaremniła zamach z użyciem dronów.

10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie (…) Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione

— napisał Patel na platformie X.

Do wpisu dołączył artykuł z portalu telewizji Fox News opisujący planowany atak.

Co zakładał plan ataku?

Plan ten miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku „zespołu snajperów”. Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu.

Według kanału, który powołuje się na źródła policyjne, do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach, a śledczy mieli ustalić tożsamość 23 zaangażowanych osób „potencjalnej sieci zamachowców”. Mieli oni koordynować działania przez Signal.

Obawy ws. przemocy politycznej

Jeden z aresztowanych miał powiedzieć śledczym, że celem zamachu miały być „kapitalistyczne elity”, miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od izraelskiego lobby AIPAC.

Domniemany spisek wpisuje się w nasilającą się serię gróźb i incydentów związanych z bezpieczeństwem, w które zamieszany jest Trump i wysocy rangą urzędnicy administracji, co potęguje obawy dotyczące przemocy politycznej

— dodano na łamach Fox News.

Gala federacji UFC odbyła się w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu 14 czerwca i przyciągnęła ok. 4 tys. widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa.

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PAP/Fox News/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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