Pięć osób podejrzanych o planowanie ataków podczas gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu, w której uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, zostało aresztowanych. Jak podał portal Fox News, „z rozmów na Signalu wynika, że 23 osoby rozmawiały o działaniach przedoperacyjnych”. Szef FBI Kash Patel ogłosił, że jego służba udaremniła zamach z użyciem dronów.
10 czerwca FBI i nasi partnerzy w organach ścigania dowiedzieli się o potencjalnym zagrożeniu dla wydarzenia UFC America 250 w Waszyngtonie (…) Dzięki szybkiej reakcji FBI, naszych partnerów i Departamentu Sprawiedliwości w ramach operacji obejmującej wiele stanów, wiele osób zostało zatrzymanych, a rzekomo zaplanowane ataki zostały udaremnione
— napisał Patel na platformie X.
Do wpisu dołączył artykuł z portalu telewizji Fox News opisujący planowany atak.
Co zakładał plan ataku?
Plan ten miał zakładać atak dronów z ładunkami wybuchowymi na budynki wokół gali, wymuszając masową ewakuację i sterując tłum w kierunku „zespołu snajperów”. Kolejna fala ataku miała polegać na sforsowaniu bramy Białego Domu.
Według kanału, który powołuje się na źródła policyjne, do poniedziałku zatrzymano pięć osób zamieszanych w ewentualny zamach, a śledczy mieli ustalić tożsamość 23 zaangażowanych osób „potencjalnej sieci zamachowców”. Mieli oni koordynować działania przez Signal.
Obawy ws. przemocy politycznej
Jeden z aresztowanych miał powiedzieć śledczym, że celem zamachu miały być „kapitalistyczne elity”, miliarderzy lub politycy otrzymujący pieniądze od izraelskiego lobby AIPAC.
Domniemany spisek wpisuje się w nasilającą się serię gróźb i incydentów związanych z bezpieczeństwem, w które zamieszany jest Trump i wysocy rangą urzędnicy administracji, co potęguje obawy dotyczące przemocy politycznej
— dodano na łamach Fox News.
Gala federacji UFC odbyła się w specjalnie skonstruowanej na to wydarzenie klatce na trawniku Białego Domu 14 czerwca i przyciągnęła ok. 4 tys. widzów, z czego 1,2 tys. stanowili żołnierze. Odbyła się w 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa.
Czytaj także
PAP/Fox News/X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762845-atak-na-gale-trumpa-fbi-ujawnia-kulisy-udaremnionego-zamachu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.