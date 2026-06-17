Magyar jak Tusk, prawo zadziała wstecz? Blokada Orbana

  • Świat
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Peter Magyar / autor: FB/kormanyzat
Peter Magyar / autor: FB/kormanyzat

„Lex Orbán” – tak komentatorzy określają działania podejmowane przez nowego premiera Węgier Pétera Magyara. Chodzi o możliwość wprowadzenia prawa, które uniemożliwi ponowne objęcie sterów państwa przez jego poprzednika, Viktora Orbána.

Głos w sprawie zabrał Balázs Orbán, dyrektor polityczny premiera Viktora Orbána, który w ostrych słowach ocenił kierunek obrany przez nowe władze.

Pierwszą poważną decyzją polityczną nowego premiera Węgier jest uniemożliwienie narodowi węgierskiemu ponownego wyboru Viktora Orbána, jeśli taka będzie jego wola”

— napisał na X Balázs Orbán.

Prawo zadziała wstecz?

Chodzi o ograniczenie możliwości sprawowania funkcji premiera do dwóch kadencji, czyli ośmiu lat. Co szczególnie szokujące, prawo miałoby działać wstecz - oznacza to, że Viktor Orban, który był premierem przez pięć kadencji.

W ocenie Balázsa Orbána mamy do czynienia z wykorzystaniem przez Pétera Magyara instrumentów państwa do wykluczenia najważniejszego przeciwnika politycznego z demokratycznej rywalizacji.

Używa on władzy politycznej, aby wyeliminować politycznego rywala z demokratycznej konkurencji

— stwierdził współpracownik byłego premiera.

Wyborcy bez możliwości decyzji?

To bardzo poważny zarzut, dotykający samych fundamentów demokracji. Krytycy działań rządu Magyara wskazują, że o przyszłości przywódców politycznych powinni decydować wyłącznie wyborcy przy urnach, a nie rozwiązania prawne czy administracyjne tworzone przez aktualnie rządzących.

Balázs Orbán przekonuje, że takie działania oznaczają utratę moralnej legitymacji przez nową władzę.

W ten sposób stracili moralny grunt pod nogami. Nasiona ich politycznej porażki są już zasiane

— napisał na X Orban.

Według niego obecna sytuacja wymaga przede wszystkim politycznej cierpliwości i determinacji ze strony zwolenników Fideszu.

Węgry muszą tylko wytrwać

— podsumował.

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łw/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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