Magyar wprowadza "wolne" media! Sam je będzie redagował. "Tak nie robili nawet komuniści"

  • Świat
  • opublikowano:
Peter Magyar / autor: Jan Van de Vel/Komisja Europejska via Wikimedia Commons
Peter Magyar / autor: Jan Van de Vel/Komisja Europejska via Wikimedia Commons

Peter Magyar wprowadza nowe standardy „wolnych” mediów na Węgrzech. Postanowił osobiście decydować, co ukaże się na stronach. Odczuł to szczególnie dotąd konserwatywny magazyn Mandiner, gdzie jeszcze można przeczytać o  fatalnym wywiadzie, jakiego przed laty obecny premier Węgier udzielił wydawnictwu. Rozmowa nigdy nie została opublikowana.

Likwidacja fundacji, majątek przejmuje państwo

Jak czytamy w magazynie, Zgromadzenie Narodowe Węgier przyjęło wczoraj szesnastą poprawkę do Konstytucji, zgodnie z którą fundacje zajmujące się zarządzaniem majątkiem w interesie publicznym i realizujące zadania publiczne, zostaną zniesione. Tym samym pod państwowy zarząd przejdą pisma wydawane przez owe fundacje.

Polityk Fideszu Balázs Orbán próbował jeszcze tłumaczyć i bronić systemu fundacyjnego.

System fundacyjny był gwarancją, że środki nie będą mogły zostać wycofane z edukacji nawet w najtrudniejszej sytuacji. Teraz likwidujecie ten system

— mówił poseł opozycyjnej partii.

Jednak Péter Magyar szybko pokazał mu, kto wygrał ostatnie wybory i kto zaprowadza nowe porządki.

Rozumiem, że boli cię to, że magazyn humorystyczny Mandiner zostaje przejęty przez państwo. Będziemy jego wydawcą i będziemy musieli decydować o tym, jakie treści będą tam publikowane

— oznajmił premier.

Tak nie robili nawet komuniści

Polityk Fideszu napisał na platformie X, co o tym myśli.

Szanowni państwo, premier Węgier krzyczy w parlamencie, że zostanie wydawcą konserwatywnego medium Mandiner i osobiście zdecyduje o jego treści. Nawet w czasach komunizmu politycy rzadko odważyli się tak otwarcie deklarować podobne ambicje. Gratulacje.

— stwierdził Balázs Orbán.

Jak Magyar redagował wywiad ze sobą?

Póki co Mandiner opublikował wspomnienia jednego ze swoich pracowników. Gergely Szilvay przypomniał, że Péter Magyar chciał redagować to pismo już w 2020 r. Był wówczas szefem Centrum Pożyczek Studenckich.

Nie udało mu się to jednak, ponieważ jego artykuł nie trafił na pierwszą stronę gazety, ani nie wyemitowano z nim wywiadu

— przyznał Szilvay.

Pracownik magazynu opowiedział, dlaczego nie doszło do publikacji owego wywiadu, a dokładnie co wydarzyło się po autoryzacji rozmowy.

Chciał napisać cały wywiad od nowa, nawet pytania, których nie uznał za „wystarczająco pozytywne”

— wspominał pracownik.

Zresztą sam Magyar nie widział w tym żadnego problemu. Jak wspomina Szilvay, w liście dotyczącym „drobnych poprawek” napisał o wywiadzie:

Całkowicie go przeredagowałem. Mam nadzieję, że to nie problem i że długość jest odpowiednia.

Mandiner - dotąd konserwatywny

Według tego samego źródła, „to co nie udało się zrobić w Mandiner, z łatwością powiodło się Magyarowi w innych wydawnictwach, które w wojskowej dyscyplinie podporządkowały się jego rozkazom”.

Mandiner jest następcą pisma informacyjnego prowadzonego we wczesnych latach dwutysięcznych przez Fidelitas, młodzieżówkę węgierskiej partii Fidesz. Gazeta odwoływała się do ideologii narodowej i konserwatywno-liberalnej.

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SC/Mandiner/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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