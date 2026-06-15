Klasztor polskich sióstr w Jerozolimie zaatakowany!

Ambasada RP w Izraelu opublikowała w poniedziałek na platformie X zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku klasztoru Nowy Dom Polski w Jerozolimie. Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
Powtarzające się nękanie polskich zakonnic w Nowym Domu Polskim w Jerozolimie w ostatnich tygodniach jest nie do przyjęcia; stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Skuteczne zapobieganie jest koniecznością
— napisano na profilu ambasady.
Ataki i nękanie od lat
Nowy Dom Polski to znajdujący się w jerozolimskiej dzielnicy Me’a Sze’arim klasztor sióstr elżbietanek, który służy także jako dom pielgrzyma. Klasztor został oddany do użytku i poświęcony w grudniu 1941 r., choć obecność sióstr elżbietanek w Jerozolimie sięga 1931 r. Me’a Sze’arim to jedna z najstarszych dzielnic żydowskich w mieście, zamieszkana głównie przez ortodoksyjnych Żydów, a sam klasztor jest otoczony przez domy zamieszkane przez ortodoksów.
Do ataków na Nowy Dom Polski oraz nękania prowadzących go zakonnic dochodzi od lat. Latem 2023 r., gdy takie incydenty się nasiliły, przełożona klasztoru w rozmowie z PAP mówiła, że plucie i wyzwiska są niemal codziennością. Opowiadała też o wyrzucaniu na teren klasztoru śmieci z sąsiednich posesji, rzucaniu w budynek butelkami, kamieniami i zepsutymi produktami spożywczymi oraz obrzucaniu przybywających pielgrzymów workami wypełnionymi wodą.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762696-klasztor-polskich-siostr-w-jerozolimie-zaatakowany
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