Amerykański piosenkarz Oliver Tree jest wśród ofiar śmiertelnych katastrofy lotniczej, do której doszło nad Rio de Janeiro – poinformował portal CNN Brasil. Artysta przebywał w Brazylii w ramach trasy koncertowej „World’s First World Tour”. We wrześniu miał wystąpić w Warszawie.
Oliver Tree wśród ofiar
Jak przekazała agencja AFP, powołując się na informacje brazylijskiej straży pożarnej, wskutek zderzenia dwóch helikopterów - do którego doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro - śmierć poniosło sześć osób. Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wypadku.
Portal CNN Brasil poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych znalazł się amerykański piosenkarz Oliver Tree, który przyjechał do Brazylii w ramach trasy koncertowej „World’s First World Tour”.
„Miss You” zdobyło kilkaset mln wyświetleń na YouTube
Oliver Tree Nickell urodził się 29 czerwca 1993 r. w Santa Cruz, w Kalifornii. Był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem, tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.
Przez dwa lata studiował biznes na Uniwersytecie w San Francisco. W 2017 r. jego utwór „When I’m Down” stał się viralem, dzięki czemu młody muzyk podpisał kontrakt z wytwórnią Atlantic Records.
W 2020 r. Tree wydał debiutancki album studyjny „Ugly Is Beautiful”. Międzynarodową rozpoznawalność zapewniły mu utwory „Life Goes On” z 2021 r. oraz „Miss You” z 2022 r., które zdobyły kilkaset mln wyświetleń na YouTube.
Miał wystąpić w Warszawie
W 2022 r. ukazał się drugi album artysty „Cowboy Tears”, a w 2023 r. – „Alone in a Crowd”. W kwietniu 2026 r. Tree wydał album „Love You Madly Hate You Badly”, który promował w ramach trasy „World’s First World Tour”. Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na jego oficjalnej stronie, po Brazylii muzyk planował odwiedzić Europę. W lipcu miał wystąpić m.in. w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie i Wiedniu, a we wrześniu – w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Kopenhadze i w warszawskiej Progresji.
W poprzednich latach Tree można było usłyszeć podczas festiwali muzycznych takich jak Coachella, Lollapalooza i Outside Lands Music and Arts Festival. Jego występy łączyły w sobie muzykę, skecze i performace.
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762668-helikoptery-zderzyly-sie-w-powietrzu-nie-zyje-amerykanski-muzyk
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