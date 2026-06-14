Tragiczna katastrofa w USA. Samolot ze skoczkami runął na ziemię

Dwanaście osób zginęło w katastrofie samolotu, do której doszło w pobliżu lotniska Butler Memorial w stanie Missouri - poinformowała policja stanowa w serwisie społecznościowym. Śmierć poniosło 11 skoczków spadochronowych i pilot.
Lokalne media przekazały, że prywatny samolot startujący z lotniska Butler Memorial zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady.
Stacja FOX powiadomiła, że zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie: pilot oraz 11 spadochroniarzy.
Na miejscu zdarzenia przebywają służby ratunkowe i funkcjonariusze policji, oraz specjaliści z Federalnej Administracji Lotnictwa. Przeszukują teren, by sprawdzić, czy przed wypadkiem ktoś zdołał wyskoczyć z samolotu.
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762666-tragiczna-katastrofa-w-usa-samolot-ze-skoczkami-runal-na-ziemie
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