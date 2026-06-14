Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że polecił siłom zbrojnym przejąć tego dnia tankowiec rosyjskiej floty cieni, który zamierzał przepłynąć przez kanał La Manche. Wdzięczność Londynowi wyraził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ta udana operacja stanowi kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć
— napisał Starmer na X.
„To przybliżyłoby pokój”
Zełenski napisał na X, że jest wdzięczny Wielkiej Brytanii za przejęcie tankowca.
Europa powinna pilnie podjąć kroki ustawodawcze, które umożliwiłyby nie tylko zatrzymywanie tankowców i zakaz transportu ropy, ale także konfiskowanie transportowanej nimi ropy. To na pewno przybliżyłoby pokój
— ocenił.
Komandosi przejęli tankowiec
Brytyjskie ministerstwo obrony podało w oświadczeniu, że tankowiec Smyrtos został zajęty przez komandosów brytyjskiej marynarki wojennej oraz specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA).
Statek będzie przetrzymywany pod nadzorem u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa.
Jak dodano, akcje zajęcia tankowca przeprowadzono zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym.
To pierwszy przypadek przejęcia przez Wielką Brytanię tankowca rosyjskiej floty cieni. Dotąd kraj ten wspomagał tylko podobne operacje Francji i Stanów Zjednoczonych.
Flotą cieni określa się sieć tankowców i statków handlowych pod obcymi banderami wykorzystywanych przez Rosję do transportu m.in. ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762641-cios-we-flote-cieni-brytyjscy-komandosi-przejeli-tankowiec
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