Dowództwo Południowe (SOUTHCOM), jedno z regionalnych dowództw sił zbrojnych USA, poinformowało, że amerykańskie wojska przejęły na Morzu Karaibskim tankowiec Olina. To kolejna jednostka zajęta w ramach operacji wymierzonej w Wenezuelę.
Tankowiec już wcześniej został obłożony sankcjami USA za transportowanie rosyjskiej ropy.
Statek został zajęty przez żołnierzy piechoty morskiej i marynarki wojennej, którzy desantowali się na niego z lotniskowca USS Gerald R. Ford
— przekazało SOUTHCOM.
Dodało, że operacja była wspierana przez grupę okrętów desantowych.
Amerykanie przejęli tankowiec w okolicach Trynidadu i Tobago
— przekazała agencja Reutera.
„Nasze siły ponownie wysyłają jasny sygnał”
Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic tankowiec Olina pływa pod banderą Timoru Wschodniego.
Jednostka była zarejestrowana przedtem jako Minerva M i została objęta amerykańskimi sankcjami za transportowanie rosyjskiej ropy i łamanie wcześniej nałożonych ograniczeń.
Nasze siły ponownie wysyłają jasny sygnał, że dla kryminalistów nie ma bezpiecznego schronienia
— podkreślono we wpisie SOUTHCOM o operacji.
Jak zaznaczono, przejęcie kolejnego statku ma wzmocnić misję której celem jest, „położenie kresu nielegalnej działalności i przywrócenie bezpieczeństwa zachodniej półkuli”.
To piąty tankowiec zajmowany przez wojska amerykańskie w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.
Przejęcie dwóch tankowców, w tym statku Marinera
Amerykańskie siły zbrojne przejęły przedwczoraj dwie jednostki, w tym tankowiec tymczasowo zarejestrowany w Rosji.
USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.
Wojska amerykańskie zaatakowały 3 stycznia Wenezuelę i porwały jego przywódcę Nicolasa Maduro. USA od dawna wywierały presję na wenezuelski reżim, oskarżając go o wspieranie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji.
