WIDEO

USA przejęły tankowiec Olina na Morzu Karaibskim! Jest to już kolejne uderzenie w rosyjską "flotę cieni". W tle amerykańskie sankcje

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/US EUROPEAN COMMAND HANDOUT
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/US EUROPEAN COMMAND HANDOUT

Dowództwo Południowe (SOUTHCOM), jedno z regionalnych dowództw sił zbrojnych USA, poinformowało, że amerykańskie wojska przejęły na Morzu Karaibskim tankowiec Olina. To kolejna jednostka zajęta w ramach operacji wymierzonej w Wenezuelę.

Tankowiec już wcześniej został obłożony sankcjami USA za transportowanie rosyjskiej ropy.

Statek został zajęty przez żołnierzy piechoty morskiej i marynarki wojennej, którzy desantowali się na niego z lotniskowca USS Gerald R. Ford

— przekazało SOUTHCOM.

Dodało, że operacja była wspierana przez grupę okrętów desantowych.

Amerykanie przejęli tankowiec w okolicach Trynidadu i Tobago

— przekazała agencja Reutera.

Nasze siły ponownie wysyłają jasny sygnał”

Według serwisu śledzącego ruch morski Marinetraffic tankowiec Olina pływa pod banderą Timoru Wschodniego.

Jednostka była zarejestrowana przedtem jako Minerva M i została objęta amerykańskimi sankcjami za transportowanie rosyjskiej ropy i łamanie wcześniej nałożonych ograniczeń.

Nasze siły ponownie wysyłają jasny sygnał, że dla kryminalistów nie ma bezpiecznego schronienia

— podkreślono we wpisie SOUTHCOM o operacji.

Jak zaznaczono, przejęcie kolejnego statku ma wzmocnić misję której celem jest, „położenie kresu nielegalnej działalności i przywrócenie bezpieczeństwa zachodniej półkuli”.

To piąty tankowiec zajmowany przez wojska amerykańskie w ostatnich tygodniach w związku z blokadą eksportu ropy naftowej z Wenezueli - podkreślił Reuters.

Przejęcie dwóch tankowców, w tym statku Marinera

Amerykańskie siły zbrojne przejęły przedwczoraj dwie jednostki, w tym tankowiec tymczasowo zarejestrowany w Rosji.

USA w 2019 r. wprowadziły sankcje praktycznie blokujące handel ropą z Wenezueli. Eksport surowca zaczął być prowadzony przez sieć unikających identyfikacji i amerykańskich ograniczeń tankowców, określanych jako flota cieni. Niektóre z tych jednostek są też używane do omijania podobnych sankcji nałożonych na Iran i Rosję.

Wojska amerykańskie zaatakowały 3 stycznia Wenezuelę i porwały jego przywódcę Nicolasa Maduro. USA od dawna wywierały presję na wenezuelski reżim, oskarżając go o wspieranie przemytu narkotyków i nielegalnej migracji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Cios w rosyjską „flotę cieni”! Przejęto dwa sankcjonowane tankowce. Rosja odpowiada ws. statku Marinera: To naruszenie prawa morskiego

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych