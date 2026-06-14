26-letnia dziedziczka wartej milion dolarów niemieckiej firmy żeglugowej DAL została znaleziona martwa w rodzinnej posiadłości safari w Republice Południowej Afryki. Caroline von Rantzau, bo o niej mowa, niedawno nabyła kolejne nieruchomości w tym regionie i zarządzała działalnością związaną z dziką przyrodą w ośrodku.
Tajemnicza śmierć w posiadłości Leeuwfontein
1 czerwca Caroline von Rantzau została znaleziona martwa w swoim pokoju na terenie prywatnego rezerwatu w prowincji Limpopo. Policja potwierdziła, że do zabójstwa doszło w luksusowej posiadłości należącej do rodziny von Rantzau. Wszystko wskazuje na to, że użyto broni palnej — prawdopodobnie broni kalibru 357, która miała znajdować się w szafce jej ojca, Eberharta von Rantzau.
Dzień wcześniej znaleziono inne ciało
Zaledwie dobę przed śmiercią 26-latki, na tej samej posiadłości odkryto ciało 44‑letniego Arno Koëna — menedżera finansowego rodziny. Koën odpowiadał za rezerwacje gości i zarządzanie finansami ośrodka. Według ustaleń również zginął od rany postrzałowej, tylko z pistoletu kalibru 9 mm.
Ta zbieżność czasowa sprawiła, że lokalne media zaczęły rozważać możliwość podwójnego morderstwa.
Intensywne działania policji
South African Police Service (SAPS) prowadzi szeroko zakrojone śledztwo. Funkcjonariusze przez dwa dni zabezpieczali dowody na terenie posiadłości liczącej kilka tysięcy hektarów i przesłuchiwali świadków. Na razie nie wskazano żadnych podejrzanych ani nie dokonano aresztowań.
Rzecznik policji Malesela Ledwaba poinformował, że trwają sekcje zwłok obu ofiar. Wyniki mają pomóc ustalić dokładne przyczyny śmierci i odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne będzie wszczęcie postępowania przeciwko osobom trzecim.
„Bild”/Times of India/NY Post/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762635-tajemnicza-smierc-26letniej-dziedziczki-fortuny-w-rpa
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