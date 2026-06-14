Tajemnicza śmierć w rodzinnej posiadłości w RPA. Nie żyje dziedziczka niemieckiej fortuny

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Instagram @carolinerantzau
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/Instagram @carolinerantzau

26-letnia dziedziczka wartej milion dolarów niemieckiej firmy żeglugowej DAL została znaleziona martwa w rodzinnej posiadłości safari w Republice Południowej Afryki. Caroline von Rantzau, bo o niej mowa, niedawno nabyła kolejne nieruchomości w tym regionie i zarządzała działalnością związaną z dziką przyrodą w ośrodku.

Tajemnicza śmierć w posiadłości Leeuwfontein

1 czerwca Caroline von Rantzau została znaleziona martwa w swoim pokoju na terenie prywatnego rezerwatu w prowincji Limpopo. Policja potwierdziła, że do zabójstwa doszło w luksusowej posiadłości należącej do rodziny von Rantzau. Wszystko wskazuje na to, że użyto broni palnej — prawdopodobnie broni kalibru 357, która miała znajdować się w szafce jej ojca, Eberharta von Rantzau.

Dzień wcześniej znaleziono inne ciało

Zaledwie dobę przed śmiercią 26-latki, na tej samej posiadłości odkryto ciało 44‑letniego Arno Koëna — menedżera finansowego rodziny. Koën odpowiadał za rezerwacje gości i zarządzanie finansami ośrodka. Według ustaleń również zginął od rany postrzałowej, tylko z pistoletu kalibru 9 mm.

Ta zbieżność czasowa sprawiła, że lokalne media zaczęły rozważać możliwość podwójnego morderstwa.

Intensywne działania policji

South African Police Service (SAPS) prowadzi szeroko zakrojone śledztwo. Funkcjonariusze przez dwa dni zabezpieczali dowody na terenie posiadłości liczącej kilka tysięcy hektarów i przesłuchiwali świadków. Na razie nie wskazano żadnych podejrzanych ani nie dokonano aresztowań.

Rzecznik policji Malesela Ledwaba poinformował, że trwają sekcje zwłok obu ofiar. Wyniki mają pomóc ustalić dokładne przyczyny śmierci i odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne będzie wszczęcie postępowania przeciwko osobom trzecim.

Czytaj także

„Bild”/Times of India/NY Post/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych