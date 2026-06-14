Co czeka ludzkość? Premier Kanady wprost o "nowym porządku świata"

W trakcie wizyty w Irlandii premier Kanady Mark Carney powiedział, że podczas szczytu G7 we francuskim Evian w przyszłym tygodniu pojawią się pierwsze „wątki” nowego porządku świata.
Sformułowania o „wątkach”, które zostaną splecione podczas szczytu G7 Carney użył podczas dyskusji w Trinity College w Dublinie – relacjonowała agencja The Canadian Press. Premier dodał, że w tegorocznym spotkaniu G7 uczestniczą także kraje spoza tej grupy, co pozwoli na „szerszą perspektywę i szersze elementy rozwiązań”.
Jego zdaniem są problemy, które rozwijają się „dość szybko”, wskazał m.in. na rozwój AI bez jednoczesnych regulacji, co może stać się przyczyną kolejnych problemów takich jak bezpieczeństwo dzieci i ryzyka cyberataków.
Znaczenie współdzielenia obrony, posiadania wspólnych standardów, nieudostępnianie modeli, które mają duże możliwości zanim inni będą gotowi, to jest imperatyw. Jestem pewny, że będziemy o tym dyskutować podczas G7
— powiedział Carney.
Będą też kraje spoza G7
W Evian, poza Francją, Japonią, Kanadą, Niemcami, Wielką Brytanią, Włochami i USA oraz Unią Europejską, będą też kraje spoza G7 : Brazylia, Egipt, Indie, Katar, Kenia, Koreą Płd, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina.
W styczniu br. w swoim szeroko komentowanym przemówieniu w Davos Carney mówił o możliwych nowych sojuszach państw średniej wielkości. Podkreślał, że przez dziesięciolecia kraje świata wiązały zasadę praworządności z „amerykańską hegemonię”, ale dotychczasowy porządek świata się załamuje i nadchodzi chwila testu dla krajów o średniej wadze, takich jak Kanada, która znalazła się wśród pierwszych państw rozumiejących ostrzeżenia.
Po rozmowach premiera Kanady z premierem Irlandii Michealem Martinem, we wspólnym komunikacie znalazła się też informacja nawiązująca do rozpoczynającej się w lipcu br. prezydencji Irlandii w UE. Zapowiedziano dalsze zacieśnianie współpracy Kanady z UE w kwestiach takich jak bezpieczeństwo gospodarcze, łańcuchy dostaw, konkurencyjność i transformacja cyfrowa oraz transformacja ekologiczna. W tych dwóch dziedzinach zapowiedziano współpracę dot. regulacji prawnych oraz „innowacyjnych partnerstw”.
xyz/PAP
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