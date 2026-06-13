Rywal Magyara z poparciem. Kongres zdecydował ws. mandatu

Delegaci Fideszu zdecydowali podczas zorganizowanego w Budapeszcie 32. kongresu partii Fidesz o przedłużeniu o rok mandatu przewodniczącego ugrupowania byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.
Orban był jedynym kandydatem ubiegającym się o stanowisko przewodniczącego Fideszu. 729 delegatów oddało głos na byłego premiera, przy ośmiu głosach wstrzymujących się. Podczas kongresu wybrano też czworo wiceprzewodniczących partii: Kingę Gal, Janosa Boka, Alpara Gyoparosa i Balinta Kreicsiego.
Podczas kongresu Orban skomentował porażkę ugrupowania w wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia, biorąc na siebie odpowiedzialność za „błędy strategiczne”. Wśród błędów wymienił niedocenienie przeciwnika i „katastrofalną porażkę” kampanii prowadzonej w internecie.
Porażka wśród młodych
Przyznał też, że Fidesz nie potrafił trafić do młodych i przegrał tę kategorię wyborców.
Wybory zostały przegrane z powodu naszej brutalnej porażki wśród młodych ludzi
— powiedział Orban.
Były premier argumentował również, że kampanie wymierzone w Fidesz, oskarżenia o korupcję i – jak to ujął – „algorytmy kontrolowane przez zagranicę” działały na niekorzyść partii, podczas gdy siły opozycji skutecznie zneutralizowały ostrzeżenia Fideszu, dotyczące wojny w sąsiedniej Ukrainie i obaw o bezpieczeństwo.
Przemawiając przed głosowaniem nad swoim mandatem zapewnił jednak, że nie podda się pomimo porażki.
Nigdy się nie poddam, nigdy, nigdy, nigdy
– powiedział członkom partii.
Tisza obecnego premiera Petera Magyara zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Orbana. Wynik ten dał Magyarowi większość konstytucyjną. Po przegranej Orban ogłosił rezygnację z mandatu poselskiego i zapowiedział, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.
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PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762594-rywal-magyara-z-poparciem-kongres-zdecydowal-ws-mandatu
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