Żółty alert nad Wilnem. NATO poderwało myśliwce

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@NATO_AIRCOM
Zdjęcie ilustracyjne / autor: X/@NATO_AIRCOM

Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu. Poderwano również samoloty NATO” - poinformował portal nadawcy publicznego LRT. Alarm został wkrótce odwołany.

Minister obrony Robertas Kaunas przekazał, że działania zostały podjęte po wykryciu przez radar obiektu o cechach charakterystycznych dla drona. Ostatecznie obiekt został zidentyfikowany jako balon meteorologiczny, który wleciał w litewską przestrzeń powietrzną z kierunku Białorusi.

Początkowo sygnatura radarowa tego obiektu sprawiła, że podczas trwania alertu, który został odwołany przed godz. 11:00 czasu miejscowego (godz. 10:00 w Warszawie), poderwano myśliwce misji NATO Air Policing.

„Zalecamy zachowanie czujności”

Obiekt został zidentyfikowany jako najprawdopodobniej balon meteorologiczny, a nie dron, i poinformowano mieszkańców, że zagrożenie z powietrza zostało zniesione

— powiedział telewizji LRT szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas.

Dodał jednak, że „niemniej zalecamy zachowanie czujności, ponieważ podobne obiekty mogą pojawić się ponownie”.

W ostatnich miesiącach drony naruszyły przestrzeń powietrzną kilku państw na wschodniej flance NATO. W poniedziałek francuskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich w ramach misji NATO zestrzeliły drona nad Rzeżycą w Łotwie.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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