Żółty alert nad Wilnem. NATO poderwało myśliwce

„Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu. Poderwano również samoloty NATO” - poinformował portal nadawcy publicznego LRT. Alarm został wkrótce odwołany.
Minister obrony Robertas Kaunas przekazał, że działania zostały podjęte po wykryciu przez radar obiektu o cechach charakterystycznych dla drona. Ostatecznie obiekt został zidentyfikowany jako balon meteorologiczny, który wleciał w litewską przestrzeń powietrzną z kierunku Białorusi.
Początkowo sygnatura radarowa tego obiektu sprawiła, że podczas trwania alertu, który został odwołany przed godz. 11:00 czasu miejscowego (godz. 10:00 w Warszawie), poderwano myśliwce misji NATO Air Policing.
„Zalecamy zachowanie czujności”
Obiekt został zidentyfikowany jako najprawdopodobniej balon meteorologiczny, a nie dron, i poinformowano mieszkańców, że zagrożenie z powietrza zostało zniesione
— powiedział telewizji LRT szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas.
Dodał jednak, że „niemniej zalecamy zachowanie czujności, ponieważ podobne obiekty mogą pojawić się ponownie”.
W ostatnich miesiącach drony naruszyły przestrzeń powietrzną kilku państw na wschodniej flance NATO. W poniedziałek francuskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich w ramach misji NATO zestrzeliły drona nad Rzeżycą w Łotwie.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762566-zolty-alert-nad-wilnem-nato-poderwalo-mysliwce
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