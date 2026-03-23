Litewskie siły zbrojne poinformowały w 23 marca, że w rejonie (powiecie) orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas, mógł spaść dron, który wcześniej przekroczył granicę państwową. W związku z incydentem premier Inga Ruginiene zwołała na 24 marca posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa.
Według wstępnych danych obiekt, prawdopodobnie dron, przekroczył dziś w nocy granicę Litwy i spadł w rejonie orańskim, w pobliżu jeziora Lavysas
— podało wojsko.
Nie poinformowano, z którego kierunku obiekt wleciał na terytorium kraju. Jezioro Lavysas znajduje się w pobliżu granicy z Białorusią, co – jak podkreślają litewskie media – może mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności incydentu.
Odnaleziono szczątki obiektu
Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Uruchomiono procedurę „Skydas” - litewski standardowy protokół reagowania kryzysowego. Działania prowadzą też policja oraz straż pożarna. Na miejsce zdarzenia skierowano śmigłowiec sił powietrznych.
Szefowa rządu Ruginiene zwołała na 24 marca przed południem (godz. 10 czasu lokalnego, godz. 9 czasu polskiego)) posiedzenie Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, podczas którego mają zostać omówione wszystkie okoliczności zdarzenia. Premierka zaznaczyła, że według dostępnych informacji incydent nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.
To kolejny tego typu przypadek w ostatnich latach. W 2025 r. odnotowano dwa incydenty z udziałem rosyjskich dronów, które – według ustaleń służb – zmieniły kurs w wyniku działania środków walki elektronicznej i przypadkowo znalazły się nad terytorium Litwy.
