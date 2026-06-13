Elon Musk, który został pierwszym na świecie bilionerem, przestawił ciekawą wizję w rozmowie z lekarzem Peterem Diamandisem. „Pieniądze przestaną być istotne w pewnym momencie przyszłości” – ocenił właściciel firmy SpaceX.
Jak wskazał Elon Musk, „będziemy mieli powszechny, wysoki dochód”.
Będziemy po prostu wydawać ludziom pieniądze. Sztuczna inteligencja i roboty będą produkować tak wiele rzeczy i świadczyć tak wiele usług, że zabraknie im rzeczy do zrobienia dla ludzi. Pieniądze przestaną być istotne w pewnym momencie przyszłości
— mówił.
AI a waluty
Zaznaczył, że „sztuczna inteligencja nie będzie używać ludzkiej waluty”.
Będzie się interesować mocą i masą: mocą i tonażem
— wyjaśnił.
Czyli gdy stajesz się multibilionerem, pieniądze zaczynają tracić na wartości?
— dopytywał Peter Diamandis.
Tak, mniej więcej
— odparł Musk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762553-to-czeka-pieniadze-musk-przedstawia-wizje-przyszlosci-z-ai
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