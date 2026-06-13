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Elon Musk przewiduje rewolucję napędzaną AI! „Pieniądze przestaną...”

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne; Pieniądze; Elon Musk / autor: Fratria/X/@PeterDiamandis
Zdjęcie ilustracyjne; Pieniądze; Elon Musk / autor: Fratria/X/@PeterDiamandis

Elon Musk, który został pierwszym na świecie bilionerem, przestawił ciekawą wizję w rozmowie z lekarzem Peterem Diamandisem. „Pieniądze przestaną być istotne w pewnym momencie przyszłości” – ocenił właściciel firmy SpaceX.

Jak wskazał Elon Musk, „będziemy mieli powszechny, wysoki dochód”.

Będziemy po prostu wydawać ludziom pieniądze. Sztuczna inteligencja i roboty będą produkować tak wiele rzeczy i świadczyć tak wiele usług, że zabraknie im rzeczy do zrobienia dla ludzi. Pieniądze przestaną być istotne w pewnym momencie przyszłości

— mówił.

AI a waluty

Zaznaczył, że „sztuczna inteligencja nie będzie używać ludzkiej waluty”.

Będzie się interesować mocą i masą: mocą i tonażem

— wyjaśnił.

Czyli gdy stajesz się multibilionerem, pieniądze zaczynają tracić na wartości?

— dopytywał Peter Diamandis.

Tak, mniej więcej

— odparł Musk.

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X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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