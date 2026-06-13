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Kolejny atak w Wielkiej Brytanii! Nastolatka zaatakowana nożem w szyję!

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X

Na Wyspach Brytyjskich doszło do kolejnego przerażającego zdarzenia. Po próbie zabójstwa mężczyzny w Belfaście przez migranta oraz zabójstwie Henry’ego Nowaka przez Sikha, tym razem do zagrażającego życiu ataku doszło w miejscowości Brierfield w hrabstwie Lancashire. Mężczyzna ugodził nożem w szyję nastoletnią dziewczynę.

Jak informuje BBC:

17-letnia dziewczyna przebywa w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem w szyję. Uzbrojeni funkcjonariusze policji z hrabstwa Lancashire zostali skierowani na miejsce zdarzenia w Brierfield, niedaleko Nelson, i zatrzymali 30-letniego mężczyznę pod zarzutem usiłowania zabójstwa

– czytamy.

Stan ofiary

Służby poinformowały, że zostały wezwane na Wood Street o godzinie 15:06 czasu letniego (BST) po zgłoszeniach, że dziewczyna została ugodzona nożem w kark. Z ustaleń wynika, że jej obrażenia nie zagrażają życiu

– informuje BBC.

Rzecznik miejscowej policji poinformował, że zdając sobie z sprawę z możliwego „niepokoju lokalnej społeczności”, na ulicach pojawią się dodatkowe patrole.

Policja poinformowała, że jej obrażenia nie zagrażają życiu ani nie spowodują trwałych zmian w jego jakości (nie skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu), a sama poszkodowana komunikuje się już z funkcjonariuszami oraz personelem medycznym

– informuje news.sky.com

Choć największe brytyjskie media nie podają narodowości sprawcy, w mediach społecznościowych pojawiły się stwierdzenia, że w tym przypadku również doszło do ataku ze strony obcokrajowca.

UWAGA - DRASTYCZNE WIDEO:

bbc.com/news.sky.com/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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