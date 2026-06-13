Na Wyspach Brytyjskich doszło do kolejnego przerażającego zdarzenia. Po próbie zabójstwa mężczyzny w Belfaście przez migranta oraz zabójstwie Henry’ego Nowaka przez Sikha, tym razem do zagrażającego życiu ataku doszło w miejscowości Brierfield w hrabstwie Lancashire. Mężczyzna ugodził nożem w szyję nastoletnią dziewczynę.
Jak informuje BBC:
17-letnia dziewczyna przebywa w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem w szyję. Uzbrojeni funkcjonariusze policji z hrabstwa Lancashire zostali skierowani na miejsce zdarzenia w Brierfield, niedaleko Nelson, i zatrzymali 30-letniego mężczyznę pod zarzutem usiłowania zabójstwa
– czytamy.
Stan ofiary
Służby poinformowały, że zostały wezwane na Wood Street o godzinie 15:06 czasu letniego (BST) po zgłoszeniach, że dziewczyna została ugodzona nożem w kark. Z ustaleń wynika, że jej obrażenia nie zagrażają życiu
– informuje BBC.
Rzecznik miejscowej policji poinformował, że zdając sobie z sprawę z możliwego „niepokoju lokalnej społeczności”, na ulicach pojawią się dodatkowe patrole.
Policja poinformowała, że jej obrażenia nie zagrażają życiu ani nie spowodują trwałych zmian w jego jakości (nie skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu), a sama poszkodowana komunikuje się już z funkcjonariuszami oraz personelem medycznym
– informuje news.sky.com
Choć największe brytyjskie media nie podają narodowości sprawcy, w mediach społecznościowych pojawiły się stwierdzenia, że w tym przypadku również doszło do ataku ze strony obcokrajowca.
UWAGA - DRASTYCZNE WIDEO:
bbc.com/news.sky.com/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762548-kolejny-atak-w-wielkiej-brytanii-nastolatka-zaatakowana-nozem
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