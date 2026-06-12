Prezydent Węgier Tamas Sulyok złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o interpretację przepisów, odnoszących się do urzędu głowy państwa oraz ws. możliwości zmiany ustawy zasadniczej. Ma to związek z próbami premiera Petera Magyara odwołania Sulyoka z pełnionego urzędu.
We wpisie na Facebooku prezydent stwierdził, że „ostatnie wypowiedzi” wzywające do odwołania czołowych urzędników państwa podniosły kwestię możliwości wprowadzenia zmian w konstytucji, które „odnosiłyby się do indywidualnych sytuacji, a nie regulowały ogólne kwestie”.
Sulyok ocenił, że Trybunał mógłby „utrzymać spór w granicach prawa i zapewnić zgodność ustawodawstwa z zasadami konstytucyjnymi”. Dodał, że w obecnej sytuacji „pojawiło się pytanie natury konstytucyjnej, czy akty, które nie mają charakteru ogólnego, lecz raczej indywidualny, wchodzą w zakres możliwości nowelizacji ustawy zasadniczej”.
Kadencja Sulyoka, wybranego głosami deputowanych partii Fidesz byłego premiera Viktora Orbana, upłynie w marcu 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.
Tak Magyar chce się pozbyć Sulyoka
Cytowany wcześniej przez węgierskie media Magyar przyznał, że jego ugrupowanie Tisza przygotowuje projekt ustawy, która ma umożliwić odwołanie Sulyoka z urzędu prezydenta.
Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji nie tylko głowę państwa, ale też m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier. Nazywał ich „marionetkami Orbana” i dał czas na złożenie dymisji do 31 maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie usunie ich z urzędu.
Proces odwołania głowy państwa wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym. Partia Tisza Magyara ma taką większość w obecnej kadencji parlamentu. Ostateczna decyzja należy jednak do 15-osobowego Trybunału Konstytucyjnego, w którym zasiadają sędziowie mianowani przez Fidesz.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762441-co-planuje-magyar-prezydent-sulyok-zwrocil-sie-do-tk
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