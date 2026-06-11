Komisja Europejska potępiła w piątek w imieniu UE zabicie siedmiomiesięcznego palestyńskiego dziecka przez izraelskiego żołnierza na Zachodnim Brzegu. KE wezwała Izrael do przeprowadzenia niezależnego śledztwa w tej sprawie oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
Siedmiomiesięczny Sam Fahd Abu Haikal zginął, a jego rodzice zostali ranni 5 czerwca, gdy izraelski żołnierz otworzył ogień do ich samochodu na Zachodnim Brzegu.
Izraelskie wojsko poinformowało następnie, że żołnierz oddał pojedynczy strzał w kierunku pojazdu, który pędził w ich kierunku.
Strzał przez przednią szybę
Na nagraniu wideo, opublikowanym w internecie, widać jednak, jak samochód, poruszający się z niewielką prędkością, zatrzymuje się w odległości kilku metrów od izraelskich żołnierzy.
Ojciec dziecka, który prowadził pojazd niedaleko Hebronu na Zachodnim Brzegu, powiedział, że zatrzymał się, gdy zobaczył żołnierzy na drodze. Według jego relacji wojskowy, stojący 10 metrów przed nim, oddał strzał przez przednią szybę, gdy samochód już się nie poruszał.
„Wzywamy Izrael do śledztwa”
Rzecznik KE Anouar El Anouni poinformował na konferencji w Brukseli, że KE stanowczo potępia ten czyn w imieniu UE.
Wzywamy Izrael do zapewnienia niezależnego, terminowego i dogłębnego śledztwa oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Wzywamy rząd Izraela do przestrzegania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego w zakresie ochrony ludności palestyńskiej na okupowanych terytoriach
— powiedział rzecznik.
Jak dodał, „poziom przemocy, jaki obserwowany jest w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, jest niedopuszczalny”.
Wszelka przemoc wobec dzieci, w tym ich zabijanie i okaleczanie, musi się skończyć. Podkreślamy również, jak ważne jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej przez cały czas i zgodnie z prawem międzynarodowym
— oznajmił El Anouni.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762401-izraelski-zolnierz-zastrzelil-niemowle-ke-domaga-sie-sledztwa
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