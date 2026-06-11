Gates tłumaczy się z relacji z Epsteinem. „Nigdy nie byłem na jego wyspie”

  • Świat
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Bill Gates / autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
Bill Gates / autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Miliarder Bill Gates powiedział przed Kongresem USA, że uważa swoje spotkania z finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem za błąd. Zapewnił, że nie wiedział o przestępczej działalności Epsteina, ani nie był nigdy na jego wyspie.

Współzałożyciel Microsoftu wyraził żal, że w jakikolwiek sposób uwiarygodnił Epsteina oraz zaszkodził reputacji Fundacji Gatesów

— poinformował „Wall Street Journal”.

Spotkania z Epsteinem były poważnym błędem w ocenie sytuacji i naraziły działalność Fundacji na ryzyko

— ubolewał przed Kongresem Gates.

„Nigdy nie byłem na jego wyspie”

Dodał, że nigdy nie był świadkiem działań przestępczych Epsteina.

Nigdy nie byłem na jego wyspie, ranczu ani w jego domu na Florydzie

— powiedział.

Nigdy nikogo nie skrzywdziłem ani nie wykorzystałem

— oświadczył.

Gates powiedział też, że Epstein odkrył, iż miał on romanse w trakcie małżeństwa i próbował wykorzystać tę wiedzę przeciwko niemu.

Te romanse nie miały nic wspólnego z moimi kontaktami z Epsteinem, ale były bolesne dla mojej rodziny

— powiedział w przygotowanym oświadczeniu przed komisją Izby Reprezentantów badającą sprawę Epsteina.

Wykorzystanie niewierności Gatesa

Według Gatesa Epstein próbował wykorzystać wiedzę o jego niewierności, a także kłamstwa, by wywrzeć na nim presję i skłonić go do ponownego nawiązania z nim kontaktu.

Nie udało mu się to, ale pokazuje niektóre ze sposobów, w jakie próbował wykorzystywać swoje relacje ze mną do realizacji własnych celów

— powiedział miliarder.

Jak poinformował w lutym „WSJ”, Bill Gates przeprosił pracowników Gates Foundation za swoje powiązania z Epsteinem, przyznał się do błędów, które rzuciły cień na działalność tej filantropijnej organizacji i zapewnił, że nie uczestniczył w przestępstwach finansisty. Miliarder przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował finansista.

Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzut handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

W grudniu Kongres przyjął tzw. ustawę o przejrzystości akt Epsteina. Nakłada ona na resort sprawiedliwości obowiązek publikacji wszystkich niejawnych materiałów w formacie umożliwiającym ich łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie.

Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił w styczniu obszerny zbiór dokumentów, zebranych podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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