Bill Gates przeprosił pracowników Gates Foundation za swoje powiązania z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, przyznał się do błędów, które rzuciły cień na działalność tej filantropijnej organizacji i zapewnił, że nie uczestniczył w przestępstwach finansisty - poinformował „Wall Street Journal”.
Miliarder przyznał, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein.
Spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem
— oświadczył założyciel Microsoftu. Za błąd uznał też przyprowadzanie na spotkania z nim przedstawicieli Gates Foundation.
Przepraszam wszystkich innych, którzy są w to wciągnięci przez błąd, który popełniłem
— dodał.
Gates przyznał na spotkaniu z przedstawicielami organizacji, że miał dwa romanse z Rosjankami, o których informował Epstein. Zapewnił, że nie były to ofiary tego finansisty.
Nie zrobiłem niczego nielegalnego. Nie widziałem niczego nielegalnego
— zapewniał miliarder.
Miałem romanse: jeden z rosyjską brydżystką, którą spotkałem na wydarzeniach brydżowych, i jeden z rosyjską fizyczką jądrową, którą spotkałem w ramach działań biznesowych
— dodał.
Żeby było jasne, nigdy nie spędziłem czasu z ofiarami, kobietami z jego otoczenia
— oświadczył
Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. amerykańska prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.
Gates przekazał, że zaczął spotykać się z Epsteinem w 2011 r. Podkreślił, że nie sprawdził poprawnie jego przeszłości. Zaznaczył, że kontynuował spotkania z Epsteinem, nawet mimo obaw jego ówczesnej żony Melindy French Gates.
Przekazał, że spotykał się z Epsteinem do 2014 r., latał z nim prywatnym samolotem, spędzał z nim czas w Niemczech, Francji, Nowym Jorku i Waszyngtonie.
Nigdy nie zostawałem na noc
— zapewnił. Stwierdził też, że nie był na jego wyspie.
Gates powiedział, że Epstein „mówił o bliskich relacjach, jakie utrzymywał z wieloma miliarderami, zwłaszcza z Wall Street”, i że mógłby pomóc w zbieraniu funduszy na cele takie jak globalna ochrona zdrowia.
Podkreślił, że obecność na spotkaniach z Epsteinem innych ważnych osób sprawiała wrażenie, że „że to normalna sytuacja”. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż jego relacje z Epsteinem również pomogły temu przestępcy seksualnemu w zbudowaniu reputacji.
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/754098-gates-przeprasza-za-kontakty-z-epsteinem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.