Fałszerz za sterami Boeinga! Latał jako kapitan przez 17 lat

Kanadyjscy śledczy postawili zarzuty byłemu pilotowi Air Canada, który miał przez blisko dwie dekady wykonywać loty pasażerskie jako kapitan, posługując się sfałszowaną licencją. Według policji Geoffrey Wall miał odbyć około 900 lotów krajowych i międzynarodowych, mimo że nie posiadał uprawnień wymaganych do pełnienia tej funkcji.
Fałszywe dokumenty kapitana
59-letni Wall pracował w Air Canada od 1998 roku. Jak ustalili śledczy, po awansie na stanowisko kapitana w 2009 roku miał przedstawiać podrobione dokumenty potwierdzające posiadanie licencji Airline Transport Pilot Licence (ATPL), wymaganej przez kanadyjskie przepisy dla pilotów-dowódców.
Policja twierdzi, że przez następnych 17 lat wykonywał loty na samolotach Boeing, zarabiając przy tym miliony dolarów.
Oszustwo wykryto podczas rutynowej kontroli
Nieprawidłowości ujawniono dopiero w ubiegłym roku podczas standardowej weryfikacji kwalifikacji. Rozbieżności w dokumentacji doprowadziły do wszczęcia dochodzenia przez resort transportu, a następnie do policyjnego śledztwa.
Po analizie dokumentów funkcjonariusze uznali, że przedstawiana przez pilota licencja była sfałszowana.
Air Canada poinformowała, że po wykryciu problemu natychmiast odsunęła mężczyznę od obowiązków i zgłosiła sprawę władzom. Przewoźnik podkreśla jednak, że Wall posiadał licencję pilota komercyjnego oraz regularnie przechodził obowiązkowe testy kompetencyjne.
Policja porównuje sprawę do neurochirurga bez specjalizacji
Zastępca komendanta policji Nick Milinovich obrazowo wyjaśnił skalę problemu.
To bardzo podobne do sytuacji, w której lekarz uprawniony do wykonywania zawodu lekarza rodzinnego przeprowadza w swoim gabinecie operacje mózgu
— powiedział Milinovich, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.
Siedem zarzutów i proces przed sądem
Geoffrey Wall usłyszał siedem zarzutów obejmujących m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów oraz posługiwanie się podrobionymi oznaczeniami.
Formalnie został oskarżony 1 czerwca. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na koniec czerwca.
Czytaj także
SC/rp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762329-falszerz-za-sterami-boeinga-latal-jako-kapitan-przez-17-lat
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.