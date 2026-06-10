Fałszerz za sterami Boeinga! Latał jako kapitan przez 17 lat

  • Świat
  • opublikowano:
Samolot Air Canada / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Stevenhe1997
Samolot Air Canada / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Stevenhe1997

Kanadyjscy śledczy postawili zarzuty byłemu pilotowi Air Canada, który miał przez blisko dwie dekady wykonywać loty pasażerskie jako kapitan, posługując się sfałszowaną licencją. Według policji Geoffrey Wall miał odbyć około 900 lotów krajowych i międzynarodowych, mimo że nie posiadał uprawnień wymaganych do pełnienia tej funkcji.

Fałszywe dokumenty kapitana

59-letni Wall pracował w Air Canada od 1998 roku. Jak ustalili śledczy, po awansie na stanowisko kapitana w 2009 roku miał przedstawiać podrobione dokumenty potwierdzające posiadanie licencji Airline Transport Pilot Licence (ATPL), wymaganej przez kanadyjskie przepisy dla pilotów-dowódców.

Policja twierdzi, że przez następnych 17 lat wykonywał loty na samolotach Boeing, zarabiając przy tym miliony dolarów.

Oszustwo wykryto podczas rutynowej kontroli

Nieprawidłowości ujawniono dopiero w ubiegłym roku podczas standardowej weryfikacji kwalifikacji. Rozbieżności w dokumentacji doprowadziły do wszczęcia dochodzenia przez resort transportu, a następnie do policyjnego śledztwa.

Po analizie dokumentów funkcjonariusze uznali, że przedstawiana przez pilota licencja była sfałszowana.

Air Canada poinformowała, że po wykryciu problemu natychmiast odsunęła mężczyznę od obowiązków i zgłosiła sprawę władzom. Przewoźnik podkreśla jednak, że Wall posiadał licencję pilota komercyjnego oraz regularnie przechodził obowiązkowe testy kompetencyjne.

Policja porównuje sprawę do neurochirurga bez specjalizacji

Zastępca komendanta policji Nick Milinovich obrazowo wyjaśnił skalę problemu.

To bardzo podobne do sytuacji, w której lekarz uprawniony do wykonywania zawodu lekarza rodzinnego przeprowadza w swoim gabinecie operacje mózgu

— powiedział Milinovich, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Siedem zarzutów i proces przed sądem

Geoffrey Wall usłyszał siedem zarzutów obejmujących m.in. oszustwo, fałszowanie dokumentów oraz posługiwanie się podrobionymi oznaczeniami.

Formalnie został oskarżony 1 czerwca. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na koniec czerwca.

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SC/rp.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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