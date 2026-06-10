Niemcy odnotowały rekordową liczbę przestępstw motywowanych politycznie. Według danych przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych Alexandra Dobrindta w 2025 roku zarejestrowano ponad 85 tys. takich czynów. Uwagę komentatorów zwraca zwłaszcza wyraźny wzrost przestępstw związanych ze środowiskami skrajnie lewicowymi. Niemieckie media, cytowane przez dw.com, ostrzegają jednocześnie, że nasilająca się polaryzacja społeczna coraz częściej przeradza się w realną przemoc.
Blisko 86 tysięcy przestępstw o podłożu politycznym
Jak poinformował szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt, w ubiegłym roku służby odnotowały 85 837 przestępstw motywowanych politycznie. To niemal 2 proc. więcej niż rok wcześniej i najwyższy wynik od rozpoczęcia prowadzenia tego typu statystyk.
Wśród najważniejszych trendów wskazano znaczący wzrost liczby przestępstw przypisywanych środowiskom skrajnie lewicowym. Zjawisko to stało się jednym z głównych tematów komentarzy niemieckich mediów.
FAZ: Przestępstwa polityczne? Żadne zaskoczenie
Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” zwraca uwagę, że wysoka liczba przestępstw politycznych nie jest już w Niemczech zaskoczeniem. Gazeta ocenia, że są one odbiciem coraz ostrzejszych sporów politycznych, w których zarówno środowiska lewicowe, jak i prawicowe przesuwają granice dopuszczalnych działań.
Według komentatorów szczególnie niebezpieczne staje się zacieranie granic między aktywizmem politycznym, mową nienawiści i ekstremizmem. W ocenie gazety samo zaostrzanie działań policji i organów ścigania nie wystarczy, jeśli nie zostaną rozwiązane głębsze problemy społeczne i polityczne.
Nie usprawiedliwiają, ale tłumaczą agresję
Z kolei zdaniem „Frankfurter Rundschau” jednym z czynników zaostrzających konflikt jest rosnąca popularność prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).
Gazeta podkreśla, że część środowisk lewicowych traktuje walkę z AfD jako uzasadnienie dla coraz bardziej radykalnych działań. W efekcie dochodzi do przestępstw wymierzonych w polityków tej partii, jej działaczy oraz organizowane przez nią wydarzenia.
Komentatorzy zaznaczają jednak, że nawet walka z prawicowym ekstremizmem nie może stanowić usprawiedliwienia dla przemocy. Z drugiej strony, jeśli nawet nie usprawiedliwiają, to tłumaczą zachowania politycznych agresorów.
Polaryzacja społeczeństwa napędza agresję
Rosnącą liczbę przestępstw politycznych analizują także media regionalne. „Badische Zeitung” wskazuje, że źródłem problemu jest coraz głębszy podział niemieckiego społeczeństwa.
Według gazety różnice polityczne coraz częściej prowadzą do agresywnych zachowań, a nie do debaty. Dodatkowo eskalację konfliktów wzmacniają media społecznościowe i algorytmy promujące treści budzące strach, gniew oraz poczucie zagrożenia.
„Sytuacja wymknęła się spod kontroli”
Jeszcze ostrzej sytuację ocenił dziennik „Pforzheimer Zeitung”. Gazeta przypomniała, że przed rokiem minister Dobrindt zapowiadał rozszerzenie uprawnień policji i służb oraz bardziej zdecydowaną walkę z przemocą polityczną.
Zdaniem komentatorów obecne statystyki pokazują jednak, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Teraz musi przyznać, że sytuacja wymknęła się jeszcze bardziej spod kontroli
— ocenił bawarski dziennik, przytaczany przez dw.com.
CS/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762319-niemcy-rekord-przestepstw-politycznych-na-czele-skrajna-lewica
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