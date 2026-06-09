O tym morderstwie w sierpniu zeszłego roku mówił cały świat. Dziś federalny sąd w Charlotte orzekł, że czarnoskóry Decarlos Brown Jr., oskarżony o brutalne zamordowanie 23-letniej Ukrainki Iryny Zarutskiej, nie jest obecnie zdolny do udziału w procesie. Mężczyzna pozostanie w areszcie, by przejść leczenie psychiatryczne.
„Dorwałem białą dziewczynę”
22 sierpnia zeszłego roku do wagonu, którym jechała drobna Ukrainka, wsiadł dobrze zbudowany mężczyzna o czarnym kolorze skóry. Po pewnym czasie wstał i bez najmniejszego powodu zaatakował nożem od tyłu niespodziewającą się niczego dziewczynę. Iryna Zarutska, która uciekła do USA przed wojną w swoim kraju wykrwawiła się na śmierć w pociągu.
Początkowo zabójstwo było przemilczane przez media mainstreamowe. Jednak gdy w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z monitoringu z przerażającym obrazem zbrodni, nie dało się już nic ukryć. Zwłaszcza, że napastnik tuż po zabójstwie, według części lokalnych mediów, miał powiedzieć „Dorwałem białą dziewczynę”.
W mediach na całym świecie przetoczyła się dyskusja o różnicach skali z jaką są nagłaśniane przestępstwa popełniane na kolorowych obywatelach USA i braku zainteresowania, gdy ofiarami są biali mieszkańcy Stanów.
Prezydent Donald Trump zaznaczył, że napastnik powinien być skazany na karę śmierci.
„Nie spełnia warunków na prowadzenie procesu”
35-letni Brown Jr. stawił się 9 czerwca przed sądem federalnym podczas rozprawy poświęconej ocenie jego zdolności do uczestniczenia w postępowaniu. Po analizie opinii biegłych sąd uznał, że oskarżony nie spełnia obecnie warunków pozwalających na prowadzenie procesu.
Prokurator federalny dla zachodniego okręgu Karoliny Północnej Russ Ferguson poinformował po rozprawie, że rokowania dotyczące poprawy stanu psychicznego oskarżonego oceniono jako dobre.
Sąd wyznaczył czteromiesięczny okres leczenia, który ma umożliwić odzyskanie zdolności procesowej. Oskarżony będzie poddany terapii i zobowiązany do przyjmowania przepisanych leków
— przekazał Ferguson, cytowany przez WBTV.
Jak podkreślił, Brown przez cały ten czas pozostanie w federalnym areszcie, a jego stan zdrowia będzie monitorowany przez specjalistów.
Prokuratura: celem pozostaje proces i sprawiedliwość dla ofiary
Mimo wtorkowego orzeczenia prokuratura nie ma wątpliwości, że sprawa ostatecznie trafi na wokandę.
Naszym priorytetem pozostaje sprawiedliwość dla Iryny Zarutskiej i jej rodziny. To kolejny etap prowadzący do tego celu
— stwierdził Ferguson.
Prokurator zaznaczył jednocześnie, że przestrzeganie praw procesowych oskarżonego jest niezbędne, aby ewentualny wyrok nie został później podważony w postępowaniach odwoławczych.
Nerwowa atmosfera podczas rozprawy
Według lokalnych mediów podczas dzisiejszej posiedzenia doszło do gwałtownej reakcji ze strony Browna. Oskarżony miał podniesionym głosem mówić o rzekomych problemach zdrowotnych i przekonywać, że jest poddawany działaniu bliżej nieokreślonych substancji lub materiałów wpływających na jego organizm.
Ferguson przyznał, że zachowanie oskarżonego było jednym z elementów potwierdzających wcześniejsze ustalenia ekspertów.
Brown jest recydywistą karanym m.in. za napad z bronią w ręku. Mimo to w styczniu 2025 r. został zwolniony na pisemne zobowiązanie do stawiennictwa, bez konieczności wpłacania kaucji.
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SC/WBTV
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762267-morderstwo-ukrainki-w-usa-oskarzony-nie-stanie-przed-sadem
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