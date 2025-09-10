Jak wynika z nowych, udostępnionych nagrań dot. śmierci Iryny Zarutskiej, młoda Ukraina krótko przed śmiercią widziała swojego mordercę i z przerażeniem kuliła się na krześle po ataku, zakrywając twarz dłońmi. Początkowo nikt nie próbował jej pomóc!
W Charlotte w USA (Karolina Północna) doszło do wstrząsającego morderstwa - Decarlos Brown Jr., 34-letni bezdomny, znany policji z licznych przestępstw, z niewiadomego powodu nagle wyciągnął nóż i zabił nim Irynę Zarutską, 23-latkę, która uciekła przed wojną z Ukrainy. Do zdarzenia doszło na linii kolejki Lynx Blue Line, a z ujawnionych nagrań z monitoringu wynika, że obok byli inni pasażerowie.
Decarlos Brown Jr., który został aresztowany w związku z sytuacją, do której doszło pod koniec sierpnia, został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Czarnoskóry mężczyzna jest doskonale znany policji, od 2011 roku był wiele razy aresztowany ze kradzieże, groźby i rozboje. W przeszłości pięć lat spędził w więzieniu za rozbój z bronią.
Szokujące nagranie
Nagrania monitoringu kolejki Lynx Blue Line - udostępnione przez „New York Post” - pokazują, że Ukrainka Iryna Zarutska na krótką chwilę przed śmiercią widziała z przerażeniem swojego mordercę, który kilkukrotnie dźgnął ją scyzorykiem w szyję.
Na ujawnionym w mediach społecznościowych nagraniu widać wyraźnie, że krwawiąca 23-latka z Ukrainy kuli się ze strachu na krzesełku kolejowym i zakrywa dłońmi twarz, gdy jej nogi są już ubroczone krwią. Szczególnie szokujące jest, że żaden z czarnoskórych współpasażerów, którzy byli świadkami ataku i siedzieli najbliżej, tuż obok ofiary, nie udzielił jej pomocy.
Pełne, nieocenzurowane nagranie z tego zdarzenia uwidacznia, jak 15 sekund po ataku, młoda kobieta osuwa się na podłogę kolejki.
Jeden z pasażerów miał powiedzieć: „Trafił tę białą dziewczynę”.
Nagranie pokazuje wielu zdezorientowanych pasażerów, choć widać też, że jedna z kobiet spojrzała na zaatakowaną Ukrainę i… odwróciła wzrok, wyglądając przez okno. Inny z czarnoskórych mężczyzn, ubrany w szarą bluzę, wyszedł za napastnikiem.
Stacja telewizyjna WSOCT poinformowała, że niektórzy pasażerowie próbowali wykonać Ukraince resuscytację krążeniowo-oddechową. Jeden z mężczyzn zdjął koszulę, by opatrzyć jej rany. Inny mężczyzna pobiegł, by zawiadomić maszynistę o ataku na młodą kobietę.
Efekt łagodnej polityki?
Czarnoskóry zabójca Decarlos Brown został aresztowany przez funkcjonariuszy policji Charlotte-Mecklenburg, gdy wysiadał z pociągu. Dyrektor FBI Kash Patel poinformowała, że mordercy postawiono zarzuty federalne dotyczące czynu wywołującego śmierć w systemie transportu publicznego.
Departament Sprawiedliwości USA będzie się domagał najwyższego wymiaru kary dla Browna, podkreślając, że jest to wynik nieudanej polityki łagodnego traktowania przestępczości w Stach Zjednoczonych, „która stawia przestępców ponad niewinnymi ludźmi”.
