Trump przerwał wywiad. "Albo głupia, albo przekupiona"

Prezydent USA Donald Trump oskarża Demokratów, że chcą „ukraść” wybory w Kalifornii. Gdy został o to zapytany w NBC, amerykański przywódca ostro zareagował… przerywając ostatecznie wywiad!
Chcą „ukraść” wybory?
Kilka dni temu Trump zamieścił serię wpisów w serwisie Truth Social na temat prawyborów w Kalifornii.
Głupkokraci (ang. „Dumocrats”) znowu to robią! PRÓBUJĄ UKRAŚĆ PRAWYBORY GUBERNATORA KALIFORNII I PRAWYBORY BURMISTRZA LOS ANGELES DWÓM WSPANIAŁYM KANDYDATOM REPUBLIKANÓW! Znowu to samo: pojawiają się bardzo późno ogromne liczby głosów oddanych KORESPONDENCYJNIE!
— brzmi jeden z jego wpisów. W kolejnym zwrócił uwagę na „opóźnienie” w liczeniu głosów i stwierdził, że sprawę bada biuro prokuratora federalnego w Los Angeles. Biuro odmówiło stacji ABC News komentarza w tej sprawie i nie wiadomo, czy rzeczywiście trwa takie dochodzenie. Również w czwartek Trump zarzucił Partii Demokratycznej, że „bezpośrednio na naszych oczach kradnie wybory”.
Partia Demokratyczna uznaje oskarżenia prezydenta za bezpodstawne, a biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma oświadczyło w czwartek, że „Trump znowu kłamie na temat” tego stanu na zachodzie USA.
Trump przerywa wywiad
To właśnie temat rzekomych fałszerstw w prawyborach w Kalifornii wywołał ostrą reakcję podczas wywiadu Donalda Trumpa dla NBC w programie „Meet the Press”. Prowadząca Kristen Welker dopytywała prezydenta USA o dowody jego oskarżeń.
Jest mnóstwo dowodów. Jest ogrom dowodów. Nie ma nic poza dowodami. Wybory były sfałszowane. I to samo dzieje się znowu w Kalifornii. Oszukują
— mówił Trump.
Rozmowa z każdą sekundą stawała się coraz bardziej napięta. Amerykański przywódca rzucił, że dziennikarka jest tak samo przekupiona, jak urzędnicy w Kalifornii.
Jest pani albo głupia, albo przekupiona
— powiedział ostatecznie prezydent USA, przerywając wywiad:
Przepraszam. Dajmy sobie spokój, bo mam dość. Dziękuję, kochanie. Baw się dobrze.
System prawyborów „top two”
Jak podała agencja AP, w czwartek popierany przez Trumpa Republikanin Steve Hilton prowadzi w wyścigu o stanowisko gubernatora, z wynikiem 27,6 proc. głosów. Na drugim miejscu znajduje się kandydat Demokratów Xavier Becerra (25,6 proc.). To wyniki po zliczeniu ok. 56 proc. kart do głosowania. W Kalifornii obowiązuje system prawyborów „top two”, w ramach którego do dalszego etapu wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów, niezależnie od przynależności partyjnej. Newsom nie ubiega się o reelekcję ze względu na limit kadencji.
olnk/X/wp.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762138-trump-przerwal-wywiad-albo-glupia-albo-przekupiona
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