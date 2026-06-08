31 maja, po finale Ligi Mistrzów, na ulicach Paryża doszło do ogromnych zamieszek. Stolica Francji zapłonęła - dosłownie. Dziś nadal nie milkną echa tych wydarzeń, zwłaszcza po tym, co opisał dziennik „Le Parisien”. Ponieważ w zamieszkach brały udział osoby nieletnie, prefekt paryskiej policji Patrice Faure zdecydował się na zaskakującą reakcję.
Niechlubną „tradycją” we Francji stały się w ostatnim czasie zamieszki i starcia z policją po każdym ważnym meczu piłkarskim. Również i finał Ligi Mistrzów 31 maja nie odbył się spokojnie.
Zatrzymano prawie 800 osób
Po 31 maja w całej Francji zatrzymano 780 osób podczas nocnego świętowania zwycięstwa Paris Saint-Germain (PSG) nad londyńskim Arsenalem w Lidze Mistrzów; fetowanie zakłóciły gwałtowne starcia kibiców z policją i wypadek drogowy, w którym zginął młody mężczyzna.
W zamieszkach brali udział także nieletni, na co w dość osobliwy sposób zareagował prefekt paryskiej policji.
Po zamieszkach w Paryżu prefekt policji Patrice Faure zapowiedział, że wyśle listy do rodziców zatrzymanych w ich trakcie nieletnich. W korespondencji ma im przypomnieć „sprawiedliwe zasady, na których opiera się nasze współżycie społeczne” Bezlitosna reakcja francuskich władz
— pisze Adam Gwiazda, mieszkający w Paryżu.
Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, wydarzyło się naprawdę. Sprawę opisał dziennik „Le Parisien”.
Rodzice nieletnich, których sprawami zajął się wymiar sprawiedliwości w następstwie zamieszek w mieście, do których doszło po zwycięstwie PSG w finale Ligi Mistrzów, otrzymają list od Patrice’a Faure, prefekta paryskiej policji, przypominający im o ich obowiązku zapobiegania przestępczości nieletnich i odpowiedzialności za czyny popełnione przez ich dzieci.
— czytamy.
Nie jest to zresztą pierwsza taka akcja. Podobny list Faure wystosował 7 kwietnia do rodziców trzynaściorga nieletnich zamieszanych w splądrowanie ratusza w Fresnes w Val-de-Marne z 27 marca. W tamtej korespondencji szef paryskiej policji zaapelował do rodzicow, aby przemówili do rozsądku swoim dzieciom i przypomnieli „o zdrowych, sprawiedliwych zasadach, na których opiera się nasze wspólne życie”.
leparisien.fr/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762128-osobliwa-reakcja-prefekta-policji-po-zamieszkach-w-paryzu
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