Ten jadowity intruz potrafi przebić ludzką skórę, chociaż zwykle nie wyrządza większej szkody. Pająk znany jako Nosferatu opanował już ostatni region Niemiec - Meklemburgię-Pomorze Przednie i dotarł do granicy z Polską.
Ten pochodzący z południa Europy gatunek pojawił się w RFN stosunkowo niedawno — w 2025 roku — a dziś rozmnaża się i migruje szybciej, niż przewidywali eksperci. Pająk Nosferatu najpewniej rozgościł się już w całych Niemczech. Ostatnie obserwacje potwierdzają jego obecność także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, tuż przy polskiej granicy.
W związku z tym staje się coraz bardziej prawdopodobne, że pająk ten zadomowi się i tam. A być może już zadomowił się w ostatnim dotychczas niezasiedlonym przez niego kraju związkowym
— powiedział portalowi Deutsche Welle Alexander Wirth z organizacji ekologicznej NABU.
Jadowity „pasażer na gapę”
Choć pająk Nosferatu pojawił się w Meklemburgii-Pomorzu Przednim już w 2022 roku, był to jedynie „pasażer na gapę” przywieziony w walizce z południa. Teraz jednak, jak podaje NABU, gatunek ten obserwuje się regularnie nawet na Rugii i Uznamie.
Coraz częściej zgłaszane są przypadki występowania pająka Nosferatu w północnych Niemczech. Surowy klimat nie wydaje się mu przeszkadzać. W zimnych porach roku wycofuje się do ogrzewanych domów i mieszkań, gdzie jest mu przyjemniej
— wyjaśnia Wirth.
Jak podało NABU, korpus pająka Nosferatu (Zoropsis spinimana) mierzy zwykle od jednego do dwóch centymetrów, a jego nogi mogą rozciągać się nawet na pięć centymetrów.
Z kolei jak tłumaczy Muzeum Historii Naturalnej w Karlsruhe, nazwa gatunku nawiązuje do wzoru na przedniej części ciała, który wielu obserwatorom kojarzy się z wampirzym grymasem z filmu „Nosferatu”.
Ten nocny łowca, wyposażony w jad, silne szczękoczułki i zwinne nogi, radzi sobie nawet z większą zdobyczą. Co więcej, jest jednym z nielicznych pająków, które potrafią przebić ludzką skórę — choć jego ugryzienie zazwyczaj nie jest groźne. NABU przekazało, że każdego roku rejestrowanych jest 3–5 tysięcy zgłoszeń.
dw.com/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762120-jadowity-pajak-u-bram-polski-ostatni-region-niemiec-opanowany
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