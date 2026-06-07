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Śmierć Henry'ego Nowaka. Zdumiewające słowa policjanta na proteście

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Policja hrabstwa Hampshire. Na miniaturze - fragment nagrania z protestu / autor: Tim Sheerman-Chase, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, Wikimedia Commons/X:@WesleyWinterYT
Policja hrabstwa Hampshire. Na miniaturze - fragment nagrania z protestu / autor: Tim Sheerman-Chase, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, Wikimedia Commons/X:@WesleyWinterYT

Jesteś zły? Ja też jestem zły. Ale robię swoją robotę” - powiedział youtuberowi jeden z policjantów na proteście w Southampton po śmierci Henry’ego Nowaka, polsko-brytyjskiego studenta, który na ulicy został dźgnięty nożem przez sickha Vickruma Digwę. Opinię publiczną w Polsce i Wielkiej Brytanii bulwersuje fakt, że interweniujący policjanci, zamiast pomóc młodemu mężczyźnie, który kilkakrotnie skarżył się, że nie może oddychać, zakuli go w kajdanki.

3 czerwca mieszkańcy Southampton wyszli na ulice. Była to reakcja na zamordowanie w grudniu 2025 r. Henry’ego Nowaka przez Vickruma Digwę. Gniew ludzi był skierowany jednak przede wszystkim przeciwko policjantom, ponieważ w ostatnich tygodniach światło dzienne ujrzało nagranie, na którym widać, że mundurowi bardziej troszczyli się o napastnika niż ofiarę. Vickrum Digwa oskarżał polsko-brytyjskiego studenta o „atak na tle rasowym”.

Demonstranci w Southampton domagali się od policjantów m.in., aby uklęknęli w hołdzie dla Henry’ego-Nowaka.

Ja też jestem zły”

Ze swoją kamerą na proteście był m.in. youtuber Wesley Winter. Rozmawiał z uczestnikami demonstracji, ale również policjantami. Na portalu X zamieścił interesujący fragment.

Policjant mówi protestującemu w Southampton: „też jestem zły” po śmierci Henry’ego Nowaka

— opisał youtuber.

Widziałeś nagranie? Co o tym myślisz? Uważasz, że [działania policji] były słuszne?

— pytał policjanta Wesley Winter.

Jesteś zły? Ja też jestem zły. Robię swoją robotę. Dbam o bezpieczeństwo wszystkich. To wszystko, co robię

— odpowiada mundurowy.

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X/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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