„Jesteś zły? Ja też jestem zły. Ale robię swoją robotę” - powiedział youtuberowi jeden z policjantów na proteście w Southampton po śmierci Henry’ego Nowaka, polsko-brytyjskiego studenta, który na ulicy został dźgnięty nożem przez sickha Vickruma Digwę. Opinię publiczną w Polsce i Wielkiej Brytanii bulwersuje fakt, że interweniujący policjanci, zamiast pomóc młodemu mężczyźnie, który kilkakrotnie skarżył się, że nie może oddychać, zakuli go w kajdanki.
3 czerwca mieszkańcy Southampton wyszli na ulice. Była to reakcja na zamordowanie w grudniu 2025 r. Henry’ego Nowaka przez Vickruma Digwę. Gniew ludzi był skierowany jednak przede wszystkim przeciwko policjantom, ponieważ w ostatnich tygodniach światło dzienne ujrzało nagranie, na którym widać, że mundurowi bardziej troszczyli się o napastnika niż ofiarę. Vickrum Digwa oskarżał polsko-brytyjskiego studenta o „atak na tle rasowym”.
Demonstranci w Southampton domagali się od policjantów m.in., aby uklęknęli w hołdzie dla Henry’ego-Nowaka.
„Ja też jestem zły”
Ze swoją kamerą na proteście był m.in. youtuber Wesley Winter. Rozmawiał z uczestnikami demonstracji, ale również policjantami. Na portalu X zamieścił interesujący fragment.
Policjant mówi protestującemu w Southampton: „też jestem zły” po śmierci Henry’ego Nowaka
— opisał youtuber.
Widziałeś nagranie? Co o tym myślisz? Uważasz, że [działania policji] były słuszne?
— pytał policjanta Wesley Winter.
Jesteś zły? Ja też jestem zły. Robię swoją robotę. Dbam o bezpieczeństwo wszystkich. To wszystko, co robię
— odpowiada mundurowy.
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X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762088-smierc-henryego-nowaka-zdumiewajace-slowa-policjanta
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