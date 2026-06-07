Ujawniono diagnozę. Bez tego zabiegu księżnej pozostał rok życia

Norweska księżna Mette-Marit znalazła się na liście oczekujących na przeszczep! Lekarze ze szpitala Rikshospitalet w Oslo przekazali, że bez transplantacji pozostał jej około rok życia. Żona następcy tronu choruje na włóknienie płuc.
Księżna potrzebuje przeszczepu
O wpisaniu żony następcy norweskiego tronu na listę oczekujących poinformowali pulmonolog Are Martin Holm oraz odpowiadający za transplantacje serca i płuc w Rikshospitalet Arndt Fiane. Lekarze przyznali, że w ostatnich miesiącach stan zdrowia pacjentki znacząco się pogorszył.
W płucach pojawiło się znacznie więcej tkanki bliznowatej. Badania wykazały również dramatyczny spadek wydolności płuc
— powiedział Holm.
Księżna Mette-Marit ujawniła, że choruje na włóknienie płuc w 2018 roku. Choroba powoduje powstawanie blizn w płucach i stopniowo ogranicza ich wydolność. Według lekarzy jedyną skuteczną metodą leczenia na tym etapie choroby pozostał przeszczep.
Lekarze z Rikshospitalet podkreślili, że to bardzo poważny zabieg. Jeden na ośmiu pacjentów po operacji nie przeżywa pierwszego roku, a po dziesięciu latach żyje około połowa operowanych. Do niedawna nawet 20 proc. osób znajdujących się na liście oczekujących umierało przed otrzymaniem odpowiedniego narządu.
Teraz kolejka oczekujących jest znacznie krótsza. Wykonujemy około 30-35 przeszczepów płuc rocznie. Rocznie notujemy około 100-120 dawców, jednak tylko w co czwartym przypadku płuca nadają się do transplantacji. Dlatego Norwegia współpracuje z innymi państwami przy wymianie narządów
— przyznał Holm.
Lekarze nie byli w stanie określić, kiedy operacja zostanie przeprowadzona. Ma to zależeć od pojawienia się odpowiedniego dawcy. Termin zabiegu nie zostanie ujawniony również ze względu na ochronę anonimowości dawcy i jego rodziny.
Księżna jest poważnie chora i mam wrażenie, że w ostatnim czasie jej stan się pogorszył. Martwię się o jej zdrowie
— przyznał książę w rozmowie z mediami. Gdy zapytano go o ewentualny przeszczep płuca, odpowiedział:
To decyzja lekarzy, to kwestia medyczna. To oni decydują, kiedy taka operacja powinna się odbyć.
Syn Mette-Marit pozostanie w areszcie
Stan zdrowia księżnej wpłynął na plany jej dzieci. Dwór królewski poinformował w piątek, że córka Mette-Marit, księżniczka Ingrid Aleksandra, przerwała studia w Australii i będzie kontynuowała naukę w Norwegii, by móc być bliżej matki, a młodszy syn księżnej, książę Sverre Magnus, zdecydował się studiować w Europie.
Sąd w Oslo poinformował w piątek, że nie zgodził się na zwolnienie z aresztu Mariusa, syna Mette-Marit z wcześniejszego związku. 29-latek wnioskował o uchylenie tymczasowego aresztowania ze względu na stan zdrowia matki. Marius oczekuje w areszcie na zakończenie procesu w sprawie licznych przestępstw seksualnych i aktów przemocy oraz handlu narkotykami. Za zarzucane czyny prokurator zażądał 7 lat i 7 miesięcy bezwzględnego więzienia. Rozstrzygnięcie w głośnym procesie ma zapaść 15 czerwca.
Mąż Mette-Marit, następca norweskiego tronu książę Haakon skrócił w tym tygodniu wizytę w Japonii, aby wrócić do chorej żony. W czwartek norwescy biskupi wezwali wiernych do modlitwy za zdrowie księżnej.
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olnk/PAP/onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762083-ujawniono-diagnoze-bez-tego-zabiegu-ksieznej-pozostal-rok-zycia
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