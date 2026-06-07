Jadowity intruz w wodach Tajlandii! Wywieszono czerwone flagi

Tajlandia zaostrzyła środki bezpieczeństwa na morzu w prowincji Krabi po tym, jak w dwóch parkach narodowych odnaleziono silnie jadowite, przypominające meduzę, portugalskie żeglarze. Wywieszono czerwoną flagę i wprowadzono zakazy kąpieli na plażach dotkniętych inwazją groźnego gatunku.
Żeglarz portugalski, który wyglądem przypomina meduzę, nazywany jest również bąbelnicą bąbelcową (Physalia physalis), należy do najniebezpieczniejszych jadowitych stworzeń morskich na świecie. Można go rozpoznać po niebieskim lub fioletowym, wypełnionym gazem pęcherzu, który przypomina żagiel starego portugalskiego okrętu wojennego, oraz po długich mackach, które mogą rozciągać się na kilka metrów.
Urzędnicy ostrzegają, że zagrożenie istnieje nawet wtedy, gdy zwierzę jest martwe lub wyrzucone na brzeg. Jad w mackach może spowodować poważne obrażenia, jeśli zostanie dotknięty. Kontakt z nim może powodować silny, piekący ból, wysypkę, uszkodzenia skóry oraz zaburzenia układu nerwowego i mięśnia sercowego. W ciężkich przypadkach u ofiar mogą wystąpić trudności w oddychaniu, utrata przytomności lub reakcje zagrażające życiu.
Czerwona flaga i zakaz kąpieli
Jak czytamy na łamach portalu The Straits Times, ostrzeżenia wydano po tym, jak odnaleziono stworzenia, znane w Tajlandii jako „mangkaphun fai muak Portuguese”, na terenach objętych opieką Parku Narodowego Mu Ko Lanta i Parku Narodowego Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi.
Władze nakazały ratownikom wywieszenie czerwonych flag i wprowadzenie kategorycznego zakazu kąpieli we wspomnianych obszarach. Jednocześnie patrole wybrzeża trwają 24 godziny na dobę.
Turystów poproszono o przestrzeganie poniższych instrukcji:
● Pod żadnym pozorem nie dotykaj ich, bez względu na to, czy znajdują się w wodzie czy na lądzie.
● Nie bierz ich do zdjęć i nie baw się nimi.
● W przypadku zauważenia czegoś należy natychmiast powiadomić najbliższego pracownika parku lub ratownika.
● Idąc po plaży, zakładaj buty.
● Unikaj kąpieli w miejscach, gdzie wiszą czerwone flagi ostrzegawcze.
The Straits Times/FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762067-jadowity-intruz-w-wodach-tajlandii-wywieszono-czerwone-flagi
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