Nie żyje wdowa po byłym prezydencie. „Wielka dama o wielkim sercu”

  • Świat
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Bernadette Chirac, wdowa po byłym prezydencie Francji Jacques’u Chiraku, ale też niezależna polityczka i aktywistka zaangażowana w działalność charytatywną na rzecz chorych, zmarła wczoraj wieczorem w wieku 93 lat - poinformowała dziś jej córka Claude Chirac.

Bernadette Chirac, z domu Chodron de Courcel, pochodziła z rodziny dyplomatów, należącej do kręgów wielkiej paryskiej burżuazji. Ukończyła Instytut Nauk Politycznych w Paryżu, jedną z najbardziej prestiżowych uczelni kraju, uchodzącą do dziś za kuźnię kadr politycznych i szkołę francuskich elit. W latach studiów poznała Chiraca, za którego wyszła w 1956 roku.

Przez lata żyła w cieniu męża, ale stała się z czasem osobą wpływową w kręgach francuskiej prawicy i była jedyną pierwszą damą Francji, która sprawowała też funkcję polityczną - była radną generalną rady departamentu Correze, czyli regionalnego ciała ustawodawczego

— przypomina AFP.

Działalność charytatywna

Stała się z czasem postacią niezwykle popularną we Francji, między innymi dzięki działalności charytatywnej, w tym akcji pod hasłem „Pieces jaunes” na rzecz dzieci hospitalizowanych, była też szefową Fundacji Szpitale Paryża - Szpitale Francji. Odegrała bardzo ważną rolę w kampanii reelekcyjnej męża w 2002 roku, a o jej poparcie zabiegali prawicowi deputowani.

Prezydent Emmanuel Macron wspominał dziś Bernadette Chirac jako „wielką damę o wielkim sercu”. W Pałacu Elizejskim wyłożono księgę kondolencyjną.

Były prezydent, mąż Bernadette Chirac, zmarł w 2019 roku w wieku 86 lat, a dzień jego pogrzebu był we Francji dniem żałoby narodowej.

Chirac najwyższy urząd w państwie sprawował przez dwie kadencje, w latach 1995-2007; dwukrotnie był premierem, a wcześniej merem Paryża.

W 2002 roku, gdy walczący wtedy o prezydenturę przywódca skrajnej, faszyzującej prawicy Jean-Marie Le Pen przeszedł do II tury wyborów, przedstawiciele bardzo różnych opcji politycznych przerzucili swe poparcie na jego prawicowego kontrkandydata - Jacques’a Chiraca, by nie dopuścić do władzy FN. Ponad milion osób wyszło wtedy na ulice pod hasłami „Nie głosować na faszystę”. Chirac uzyskał w tych wyborach 82-procentowe poparcie, największe w historii V Republiki.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych