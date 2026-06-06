Sanchez przywitał papieża. Abascal nie przebierał w słowach. "To dość wstydliwe..."

  • Świat
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Leon XIV i Pedro Sanchez / autor: PAP/EPA
Leon XIV i Pedro Sanchez / autor: PAP/EPA

Santiago Abascal w zdecydowanych słowach skomentował fakt powitania papieża Leona XIV przez premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Lider VOX pisze o „próbie wybielenia wizerunku”.

Papież Leon XIV przybył do Madrytu, rozpoczynając tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Na madryckim lotnisku papieża powitała hiszpańska para królewska: król Filip VI i królowa Letycja, a także premier Pedro Sanchez.

To właśnie powitanie papieża na lotnisku w Madrycie przez Pedro Sancheza wywołało reakcję Santiago Abascala.

Wstydliwy rząd Sancheza

Lider partii VOX przekonuje, że sytuacja, w której głowę Kościoła wita przedstawiciel takiego rządu, jak ten, którego przewodzi Pedro Sanchez, jest „dość wstydliwe”.

To dość wstydliwe, że trzeba przyjmować Leona XIV, mając rząd pławiący się w korupcji i mafii. A groteskowe jest to, jak P.S. próbuje wybielić swój wizerunek, kłamiąc i chowając się za tą wizytą

— napisał Abascal.

X/mly

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Zespół wPolityce.pl

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