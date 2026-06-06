Prawicowa partia VOX narzuca we wspólnotach autonomicznych Hiszpanii - gdzie jej głosy są niezbędne do utworzenia regionalnych rządów - swoją ideę „priorytetu narodowego”, która zakłada pierwszeństwo obywateli Hiszpanii przed cudzoziemcami w różnych dziedzinach życia publicznego - napisał „El Pais”.
W ostatnich miesiącach w Hiszpanii odbyła się seria wyborów regionalnych, które wygrała opozycyjna na szczeblu krajowym, prawicowa Partia Ludowa (PP). Nie zdołała jednak zdobyć samodzielnej większości, dlatego szukała porozumienia z VOX.
Do takich porozumień doszło w Estremadurze i Aragonii, a w środę podobne zostały zawarte w Kastylii i Leonie. Wszystkie odnoszą się do tzw. priorytetu narodowego, głoszonego przez VOX, któremu przewodzi Santiago Abascal. Chodzi o dawanie pierwszeństwa obywatelom Hiszpanii m.in. w zakresie pomocy społecznej, usług publicznych i programów mieszkaniowych.
Koalicje zawierane przez PP i Vox w regionach mogą być wstępem do sojuszu tych dwóch partii po zaplanowanych na lato 2027 r. wyborach ogólnokrajowych. W sondażach prowadzi PP, która uzyskuje w nich ponad 30 proc. i ma kilkupunktową przewagę nad PSOE; z kolei Vox może liczyć na około 18 proc.
Ataki lewicy na VOX
Program VOX jest ostro krytykowany przez lewicę, w tym rządzącą Hiszpańską Socjalistyczną Partię Robotniczą (PSOE) premiera Pedro Sancheza. „El Pais” określił program ugrupowania Abascala jako „bezwstydną ksenofobię wobec nielegalnych imigrantów oraz obcokrajowców przebywających legalnie w Hiszpanii”.
Rząd Sancheza wspiera – jak to określa – „kontrolowaną imigrację”, widząc w niej korzyści dla hiszpańskiej gospodarki. W kwietniu ruszył krytykowany przez prawicę proces legalizacji około 500 tys. imigrantów. W przeszłości rządy lewicowe i prawicowe przeprowadzały już podobne legalizacje.
Hiszpański Sąd Najwyższy uchylił karę dla VOX w wysokości ponad 862 tys. euro, nałożoną przez Trybunał Obrachunkowy za dochody uzyskane ze sprzedaży gadżetów w latach 2018-2020. Sąd Najwyższy uznał, że „nie ma podstaw dowodowych”, aby traktować tę działalność jako ukryte darowizny.
{linskPremier Hiszpanii tonie w korupcyjnych skandalach. Jego partia wywierała wpływ na śledczych?}
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762024-ponura-komedia-el-pais-atakuje-vox-za-wspieranie-hiszpanow
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