SONDAŻ

Historyczny wynik Tiszy. Magyar już zaciera ręce

  • Świat
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Premier Węgier Peter Magyar dokonuje przeglądu warty honorowej podczas ceremonii podniesienia flagi z okazji Dnia Jedności Narodowej Węgier w budynku parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech / autor: PAP/EPA/Zoltan Mathe HUNGARY OUT
Premier Węgier Peter Magyar dokonuje przeglądu warty honorowej podczas ceremonii podniesienia flagi z okazji Dnia Jedności Narodowej Węgier w budynku parlamentu w Budapeszcie na Węgrzech / autor: PAP/EPA/Zoltan Mathe HUNGARY OUT

Partia Tisza premiera Petera Magyara cieszy się poparciem 73 procent wyborców, a Fidesz byłego szefa rządu Viktora Orbana - 20 procent - wynika z sondażu opublikowanych przez ośrodek Zavecz.

Badanie wykazało, że partia rządząca ma obecnie bazę 4,4 mln zwolenników, podczas gdy rządzący krajem do maja Fidesz ma ich nie więcej niż 1,4 mln.

Komentujący badanie dziennik „Nepszava” podkreślił, że od 1990 roku żadna partia nie uzyskała tak dużego poparcia jak Tisza. Do tej pory Fidesz utrzymywał ten rekord po wyborach w 2010 roku, kiedy poparcie dla ugrupowania wśród zadeklarowanych wyborców wynosiło 68 proc.

Dziennik przypomniał, że po przegranych 12 kwietnia wyborach Fidesz stracił ok. miliona wyborców.

Magyar komentuje wyniki

Komentujący na Facebooku wyniki premier Magyar zapewnił, że „poczuwa się do odpowiedzialności i będzie spełniać swój obowiązek”.

Od 1990 roku żadna partia nie miała takiego poparcia jak teraz TISZA

— ogłosił dumnie.

Tisza zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał partii Magyara większość konstytucyjną.

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kpc/PAP/Facebook

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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