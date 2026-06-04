Zdaniem czeskiego premiera Andreja Babisza, to Friedrich Merz powinien być negocjatorem UE ws. zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainie. Zdaniem Babisza amerykański prezydent Donald Trump koncentruje się na Bliskim Wschodzie.
Moim zdaniem to zdecydowanie niemiecki kanclerz Merz powinien w jakiś sposób, na podstawie mandatu Rady (Europejskiej) i Komisji (Europejskiej), poprowadzić misję dyplomatyczną
— oświadczył czeski premier przed odlotem do Czarnogóry na szczyt UE – kraje Bałkanów Zachodnich.
Merz zaproponował w liście wysłanym w maju do Brukseli, aby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym UE. Według obserwatorów propozycja ta wywołała dyskusję wśród przywódców unijnych, napisała agencja CTK. Zgodnie z propozycją Merza Kijów nie powinien na razie otrzymać pełnego członkostwa i praw głosu w Unii.
Niemiecki kanclerz uważa, że Ukraina powinna otrzymać specjalny status ze względu na swoją obecną sytuację oraz dlatego że poczyniła znaczne postępy w negocjacjach akcesyjnych. Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do UE zaledwie kilka dni po rosyjskiej inwazji w 2022 r.
Potencjalni negocjatorzy pokojowi
Znacząca część propozycji Merza dotyczy polityki bezpieczeństwa. Według niego Ukraina powinna w pełni dostosować swoją politykę zagraniczną i bezpieczeństwa do polityki unijnej. W zamian za to kraje członkowskie UE powinny zobowiązać się do stosowania wobec Ukrainy art. 42 ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego wzajemnej pomocy obronnej. Zdaniem kanclerza byłaby to „istotna gwarancja bezpieczeństwa”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski od dawna odrzuca wszelkie formy częściowego lub drugorzędnego członkostwa swojego kraju w UE. Obecnie dziewięć krajów europejskich kandyduje do członkostwa w UE.
Media i obserwatorzy potencjalnego unijnego negocjatora zakończenia wojny w Ukrainie widzą w byłym premierze Włoch Mario Draghim oraz w prezydencie Finlandii Alexandrze Stubbie. Swoje wyobrażenie o takim negocjatorze ma także prezydent Rosji Władimir Putin, który wskazał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Według dziennikarzy były polityk socjaldemokratyczny jest przyjacielem Putina. Był także szefem rady nadzorczej Rosnieftu.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761888-negocjator-ws-wojny-na-ukrainie-wskazano-na-kanclerza-merza
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